Wniosku o uchylenie immunitetu Ziobrze

Wniosek do Sejmu przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek. Prokuratura chce zarzucić byłemu ministrowi sprawiedliwości, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Zbigniew Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Decyzja ws. Ziobry w piątek wieczorem

W środę (5 listopada) marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że jeżeli sejmowa komisja regulaminowa przedstawi sprawozdanie ws. wniosku o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, to w piątek (7 listopada) w wieczornym bloku głosowań, Sejm podejmie decyzję w sprawie immunitetu byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości.

Politycy PiS drżą o zdrowie Ziobry

Sprawa budzi emocje, a politycy związani ze Zbigniewem Ziobrą podkreślają, że całe zamieszanie wokół polityka, może się dla niego źle skończyć: - Jeżeli ktoś bardzo ciężko chory, kto wymaga stałej, bardzo poważnej opieki lekarskiej, jest umieszczany w więzieniu, to jest równoznaczne w istocie z wyrokiem śmierci – grzmiał ostatnio Jarosław Kaczyński.

Także w rozmowie z "Super Expressem" ludzie bliscy Ziobrze podkreślają, że ewentualny pobyt w areszcie jest groźny dla Ziobry: - Uważam, że jeżeli trafi do aresztu to nie wyjdzie z niego żywy – komentował Mariusz Gosek.

Polacy wypowiedzieli się na temat byłego ministra sprawiedliwości. Już widzą, czy poniesie on odpowiedzialność

Na temat sprawy Ziobry wypowiedzieli się też Polacy. W sondażu SW Research dla Onetu postawiono badanym pytanie: Czy uważasz, że Zbigniew Ziobro zostanie realnie pociągnięty do odpowiedzialności w sprawie afery dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości? 36,2 proc. osób sądzi, że były minister sprawiedliwości zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, ale już 39,7 proc. badanych ocenia, że polityk uniknie rozliczenia. Natomiast 24 proc. nie potrafiło określić, jak może zakończyć się ta sprawa. Sondaż został zrealizowany w dniach 4-5 listopada 2025.

