Syn posłanki Iwony Arent nagrał katowanie byłej dziewczyny. Nagrania są wstrząsające

Zarzuty dla Michała A. i Magdaleny T.

- Z dotychczasowych ustaleń wynika, że miało dojść do pobicia Pauliny C., poprzez uderzanie jej pięściami po twarzy i w głowę czym narażono ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia – ujawnił rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Daniel Brodowski. - Zarzuty został przedstawiono już Michałowi A. i Magdalenie T. - wyjaśnia prokurator. Są pod dozorem policji, mają zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej. Śledztwo trwa.

Nagrywali katorgę dziewczyny. "Zaj... ją!"

Suche stwierdzenia prokuratora nie oddają dramatyzmu zdarzeń rozgrywających się w czterech ścianach. Zaproszona do mieszkania młoda, drobna dziewczyna była katowana przez mocno zbudowaną koleżankę Michała A., który nagrywał te sceny i zagrzewał do bicia. Razy zadawane pięściami i nogą padały na głowę i ciało ofiary. Ta kuliła się z bólu. „Wal ją, zaj... ją" - padały komendy. Widać też jak mężczyzna kręcący sadystyczne obrazy chwyta dziewczynę za włosy i potrząsa gwałtownie jej głową.

Posłanka PiS tłumaczy syna: Nie pobił swojej dziewczyny, tylko opluł i szarpał za włosy

Relacja posłanki

Posłanka Iwonę Arent powiedziała nam, że wie o sprawie z relacji syna. - Ta dziewczyna ukradła mu telefon i pieniądze. Spotkał się z nią, żeby wszystko oddała. Była tam jeszcze jej koleżanka, również domagająca się zwrotu rzeczy. Syn przyznał się, że ze złości szarpnął ją za włosy i opluł i to wszystko. Nie pobił – twierdzi parlamentarzystka dodając, że liczy, iż kwestię winy syna oceni sąd bez politycznych emocji.