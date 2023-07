i Autor: TOMASZ RADZIK/SUPER EXPRESS Iwona Arent

Co o niej wiemy?

Kim jest Iwona Arent? Od lat jest posłanką Prawa i Sprawiedliwości

O posłance PiS Iwonie Arent zrobiło się głośno, gdy jej synowi Michałowi A. zostały postawione przez prokuraturę zarzuty dotyczące pobicia byłej dziewczyny Pauliny C. Super Expressowi udało się dotrzeć do wstrząsającego nagrania, na którym widać incydent, a polityk postanowiła zrezygnować z życia publicznego. Co wiemy o posłance Iwonie Arent?