i Autor: FOTO I REPRODUKCJA SUPER EXPRESS (2) Iwona Arent

Iwona Arent zabrała głos

Posłanka PiS tłumaczy syna: Nie pobił swojej dziewczyny, tylko opluł i szarpał za włosy

JP 18:00 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Iwona Arent broni swojego syna. Chodzi o Michała A., który usłyszał prokuratorski zarzut pobicia. Grozi mu za to do trzech lat pozbawienia wolności. - Ze złości szarpnął ją za włosy i opluł, i to wszystko – wyjaśnia nam posłanka PiS, matka mężczyzny.