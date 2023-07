Syn posłanki pobił pięściami byłą dziewczynę? Prokuratura postawiła zarzut Michałowi A.

Minister Wąsik: Tusk to ksenofob i posługuje się nieprawdziwymi danymi

Syn znanej posłanki PiS miał pobić byłą ukochaną!

Mrożące krew w żyłach sceny rozegrały się 24 czerwca 2023 w Olsztynie. Michał A. spotkał się ze swoją dawną dziewczyną, razem szli przez miasto, co - według naszych ustaleń - zarejestrowały kamery monitoringu. Później, z powodów, które ustalają teraz śledczy, miał zaatakować kobietę. To nie była kłótnia, ani nawet szarpanina, tylko regularne ciosy pięścią w twarz i głowę dziewczyny. - W tej sprawie jest już prowadzone postępowanie, mówi nam rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Daniel Brodowski.

- Postępowanie wszczęto w kierunku przestępstwa z artykułu 158 par.1 Kodeksu Karnego, czyli pobicia. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że miało dojść do pobicia Pauliny C., poprzez uderzanie jej pięściami po twarzy i w głowę, czym narażono ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Zarzut został przedstawiony Michałowi A. i Magdalenie T. - wyjaśnia prokurator. A już trzy dni po opisywanym zdarzeniu śledczy zdecydowali o zastosowaniu, wobec obojga podejrzanych, wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej. Rzecznik prokuratury okręgowej podkreśla, że postępowanie jest w fazie początkowej. - Cały czas gromadzimy materiał dowodowy i prowadzimy kolejne czynności – mówi Daniel Brodowski.

Posłanka Iwona Arent komentuje doniesienia na temat Michała A.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy posłankę Iwonę Arent. Mimo wielokrotnych prób kontaktu, nie odebrała telefonu i nie odpowiedziała na wiadomość. Kilka dni temu, w piątek, mówiła, że nie zna sprawy. - Pierwsze słyszę. Czego pan chce się ode mnie dowiedzieć? Nic pan ode mnie nie wyciągnie. Nie znam tematu – mówiła posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

