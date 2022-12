Oni nie mają powodów do dumy!

Badanie przeprowadzone na zlecenie "Polityki" przez pracownię Kantar nie pozostawiło złudzeń, co do tego, jaki temat będzie najważniejszy w najbliższych wyborach parlamentarnych. Zgodnie z opinią 67 proc. respondentów to gospodarka i inflacja powinny zawładnąć przekazami politycznymi w obliczu zbliżającego się "święta demokracji".

Na kolejnym miejscu zestawienia istotnych tematów znalazła się kwestia bezpieczeństwa energetycznego (44 proc.), z kolei miejsce trzecie dotyczy praworządności, sądownictwa oraz ustroju państwa (35 proc.). Dalej jest ochrona zdrowia (35 proc.), wojna w Ukrainie (19 proc.), edukacja (16 proc.) oraz aborcja (14 proc.).

PiS z koalicjantami przoduje w poparciu, ale opozycja depcze po piętach

W tym sondażu, podobnie jak w innych badaniach poparcia politycznego, Prawo i Sprawiedliwość przoduje, ponieważ wraz z koalicjantami osiągnęło najwyższy 33-procentowy wynik. W tym badaniu zadano jednak pytanie, "kto wygra?" i tak opozycja z wynikiem 29 proc. nie daje o sobie zapomnieć. Tymczasem 38 proc. badanych przekonuje, że trudno wskazać zwycięzcę.

Opozycja do wyborów pójdzie razem, osobno, a może na kilku listach? Co o tym sądzą Polacy? 22 proc. badanych mówi o jednej liście. 24 proc. wskazuje na dwa bloki opozycyjne, 14 proc. mówi o 3-4 listach, a 40 proc. ankietowanych nie ma pojęcia, czego się spodziewać.

Ważność wyborów większa niż w 1989? Co trzeci Polak mówi "tak"

Wyborcy czują niewątpliwie, że zbliżające się wybory będą wydarzeniem najwyższej rangi. Polacy nie pokpiwają sobie bowiem sytuacji. 33 proc. wyborców przekonuje, że wybory parlamentarne 2023 będą ważniejsze od tych z 1989 roku. 42 proc. wskazuje natomiast, że te będą "równie ważne", co przełomowe głosowanie z 1989 roku. Jedynie 7 proc. uważa, że będą ważne mniej, a 18 proc. nie ma w sprawie zdania.

Sondaż przeprowadzony w dniach 1-5 grudnia na grupie 1004 dorosłych Polaków.

