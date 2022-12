Czarnek ostrzega nauczycieli! Zapowiada duże problemy

Ewakuacja pacjentów – z Ukrainy do Rzeszowa. Z Rzeszowa do reszty Europy

Przemysław Czarnek otwarcie powiedział, że obecny niż demograficzny wkrótce będzie dostrzegalny także w szkołach. To oznacza, że pojawią się nowe problemy, z którym Ministerstwo Edukacji i Nauki będzie musiało sobie poradzić. Zapowiedział także, że w 2023 roku będą podejmowane dyskusje z nauczycielami. - Kolejny rok na pewno będzie rokiem dyskusji ze związkami zawodowymi i środowiskami naukowymi o rozwiązaniach, które będziemy wypracowywać w najbliższych miesiącach, bo nie ma wątpliwości, że niż demograficzny, który wejdzie do szkół, zwłaszcza do szkół średnich w najbliższej przyszłości, będzie powodował duże problemy – mówił na antenie Telewizji Trwam. Podkreślił, że zostanie wymyślony sposób, dzięki któremu będzie można ochronić nauczycieli przed skutkami niżu demograficznego w szkołach. Ponadto Przemysław Czarnek zapowiedział walkę z demoralizacją dzieci, do której jego zdaniem dochodzi w niektórych szkołach, zwłaszcza tych w większych miastach. - Próbowaliśmy stawić temu czoła dwukrotnie ustawami uchwalonymi na początku roku, zawetowaną ustawą na początku marca i drugą, bardzo podobną, ustawą zawetowaną teraz w grudniu. Będziemy musieli do tych rozwiązań wracać, dlatego, że nie możemy w imię spokoju - takiego czy innego - zostawić tego tematu, bo dzieci nie mogą być demoralizowane w szkołach. Każdy ma prawo chronić dzieci przed demoralizacją – stwierdził minister, powołując się na konkretny przepis z Konstytucji.

