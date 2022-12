Ewakuacja pacjentów – z Ukrainy do Rzeszowa. Z Rzeszowa do reszty Europy

Jarosław Kaczyński przeszedł operację stawu kolanowego

Wojskowy Instytut Medyczny przy ul. Szaserów. To tu przebywa Jarosław Kaczyński od prawie dwóch tygodni, gdzie kilka dni temu przeszedł operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. Jak się czuje prezes? Czy jest lepiej niż jeszcze dwa dni temu? - Prezes Jarosław Kaczyński ma bardzo waleczne serce. I wraca do zdrowia, już rwie się do pracy. Jest twardzielem i nawet taka operacja go nie stłamsi, bo to nie był jakiś tam zabieg, ale operacja wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. Prezes się kuruje i już wkrótce wróci do politycznej aktywności i wielkiego objazdu po Polsce – opowiada w rozmowie z „Super Expressem” europoseł PiS Ryszard Czarnecki (59 l.). Z naszych informacji wynika jednak, że Jarosław Kaczyński może spędzić Sylwestra jeszcze w szpitalu. - Z tego co wiem, to prezes ma opuścić placówkę już w nowym roku, ale wszystko się zmienia. Na tę chwilę jednak prezes zostaje jeszcze w szpitalu – zaznacza nasz rozmówca z PiS z otoczenia Kaczyńskiego.

Politycy trzymają kciuki za zdrowie prezesa PiS

Za szybki powrót do zdrowia trzymają kciuki politycy PiS. Niektórzy, jak premier Mateusz Morawiecki (54 l.), odwiedzają również prezesa w szpitalu. - Szef rządu był u Jarosława Kaczyńskiego we wtorek po południu. Panowie porozmawiali o bieżących sprawach politycznych, to było miłe spotkanie – mówi nasze rządowe źródło. Z informacji „Super Expressu” wynika, że Kaczyński tym razem przeszedł gorzej operację kolana niż w grudniu 2019 roku. - Jest już jednak lepiej, chociaż niewielki ból się utrzymuje. Prezes nie należy jednak do tych, co narzekają i dzielnie znosi rehabilitację. Stan zdrowia prezesa dogląda dyrektor placówki, generał broni, prof. Grzegorz Gielerak – opowiada nam nasz informator.

