Krzysztof F. miał dopuścić się czynów pedofilskich w sierpniu 2020 roku - poinformował Radio Szczecin sędzia Tomasz Szaj, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie. - Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie skazał Krzysztofa F. za doprowadzenie małoletniego w wieku 13 lat do innej czynności seksualnej oraz udzielanie małoletniemu i innej małoletniej substancji odurzających, również za posiadanie tych substancji – zaznaczył sędzia Szaj.

Po przeszukaniu mieszkania przez policję, znaleziono u zatrzymanego 339 gramów marihuany. - Ostatecznie sąd ustalił, że narkotyki zostały udzielone wyłącznie małoletniej, jeśli chodzi o małoletniego, to przypisano oskarżonemu usiłowanie udzielenia tychże narkotyków, natomiast brak jest dowodów na to, że małoletni skorzystał z tych narkotyków – dodał rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Nieprawomocny wyrok w tej sprawie zapadł w lipcu 2021 roku. - Od tego wyroku odwołał się zarówno prokurator, jak i obrońca oskarżonego. Ostatecznie Sąd Okręgowy w Szczecinie nieznacznie skorygował wymierzoną karę. Oskarżonemu wymierzono karę łączną 4 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności za wszystkie trzy czyny – podkreślił sędzia Tomasz Szaj.

Krzysztof F. przebywa w więzieniu. Ze względu na pokrzywdzone dzieci, proces pedofila odbywał się z wyłączeniem jawności. Skazany opiekował się dzieci znanej posłanki parlamentarzystki.

Kim jest Krzysztof F.?

W Urzędzie Marszałkowskim pracował od ponad 20 lat, najpierw jako inspektor, potem dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej. Jego ojciec to były marszałek województwa zachodniopomorskiego oraz działacz SLD i Platformy Obywatelskiej. Krzysztof F. ponadto był wojewódzkim ekspertem do spraw informacji o narkotykach i narkomanii. Marszałek Olgierd Geblewicz powołał go następnie na pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów uzależnień. Pracował też jako jako trener umiejętności psychospołecznych oraz specjalista terapii uzależnień – czytamy w jego sylwetce na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Swoich sił próbował także w polityce. Był jednym z mężów zaufania Rafała Trzaskowskiego w wyborach. Bez powodzenia startował w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2018 roku.

Krzysztof F. jest także działaczem LGBT w Szczecinie. Ze swoim partnerem prowadził restaurację w centrum miasta, gdzie organizowali szybkie randki LGBT. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Równość na Fali, dotowanego przez marszałka Olgierda Geblewicza - czytamy na stronach internetowych Radia Szczecin.

