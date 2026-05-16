Sondaż miażdży pomysł prezydenta. Kolejny zimny prysznic

Mateusz Kobyłka
2026-05-16 12:24

Pomysł prezydenta Karola Nawrockiego na Radę Konstytucyjną spotkał się z chłodnym przyjęciem. Najnowszy sondaż pokazuje, że ponad 60 proc. Polaków jest przeciwko tej inicjatywie. To kolejny zimny prysznic. Poprzednie pomysły prezydenta również nie cieszyły się popularnością.

  • Z sondażu United Surveys dla WP wynika, że aż 60,2% Polaków negatywnie ocenia inicjatywę powołania Rady Konstytucyjnej.
  • Przyjęcie nowej konstytucji wymaga poparcia 2/3 posłów w Sejmie (307 głosów), co w obecnym układzie sił politycznych wydaje się mało realne.
  • Idea Rady budzi ogromną polaryzację: 91% wyborców koalicji rządzącej jest przeciw, podczas gdy 64% wyborców opozycji ją popiera.

Pomysł prezydenta Karola Nawrockiego na Radę Konstytucyjną spotkał się z chłodnym przyjęciem. Najnowszy sondaż pokazuje, że ponad 60 proc. Polaków jest przeciwko tej inicjatywie, a poparcie i sprzeciw idealnie pokrywają się z podziałami politycznymi na scenie krajowej.

Prezydent Karol Nawrocki na początku maja powołał Radę Konstytucyjną, która ma przygotować projekt nowej ustawy zasadniczej. Jak przekonuje, Polsce potrzebna jest konstytucja „nowej generacji”, która jasno rozdzieliłaby kompetencje między głowę państwa a rządem. Okazuje się jednak, że Polacy są sceptyczni wobec tego pomysłu. Z badania przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że większość nie popiera tej inicjatywy.

Co Polacy sądzą o pomyśle prezydenta Karola Nawrockiego? Wyniki są jednoznaczne

Na pytanie, czy popierają powołanie przez prezydenta Karola Nawrockiego Rady Konstytucyjnej, odpowiedzi ankietowanych nie pozostawiają złudzeń. Inicjatywa ta nie cieszy się popularnością i spotyka się z silnym oporem społecznym.

Z sondażu wynika, że aż 60,2 proc. ankietowanych negatywnie ocenia powołanie Rady Konstytucyjnej. W tej grupie aż 48,5 proc. badanych odpowiedziało „zdecydowanie nie”, a kolejne 11,7 proc. „raczej nie”. Pomysł popiera łącznie 33 proc. respondentów, z czego 20 proc. to zwolennicy „zdecydowani”, a 13 proc. „raczej” popierający. Zdania w tej sprawie nie ma 6,8 proc. Polaków.

Podobnie ankietowani wypowiedzieli się niedawno ws. referendum klimatycznego. Zdecydowana większość uznała, że zadane pytanie jest tendencyjne.

Wyniki badania obnażają głęboką polaryzację – wyborcy koalicji rządzącej Donalda Tuska w 91 proc. odrzucają ten pomysł, podczas gdy 64 proc. zwolenników Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji go popiera.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 8-10 maja 2026 r., metodą CATI&CAWI, na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

