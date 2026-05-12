Polacy surowo ocenili pomysł Nawrockiego. Wynik sondażu, jak zimny prysznic!

Karol Nawrocki chciałby, żeby Polacy wypowiedzieli się na temat polityki klimatycznej. Ostatnio prezydent wyszedł z propozycją przeprowadzenia w Polsce referendum w tej sprawie. Pytanie, które miałoby zostać zadane w referendum, brzmiało by następująco: - Czy jesteś za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Prezydent Karol Nawrocki planuje także wysłać wniosek w tej sprawie do Senatu, który musi wyrazić zgodę na organizację i przeprowadzenie referendum. Oczekuje się, że Senat rozpatrzy sprawę już na najbliższym posiedzeniu, planowanym na 20-21 maja. Jeśli Senat wyrazi zgodę, referendum odbyłoby się 27 września.

Polacy ocenili pytanie Nawrockiego ws. referendum. Zimny prysznic dla prezydenta!

Tymczasem sprawdzono, jak Polacy oceniają samo pytanie, o którym mowa. Ponieważ wielu komentatorów życia politycznego od razu zarzuciło, że proponowane pytanie jest tendencyjne i ma założoną od razu tezę, co podważa samą ideę referendum. Nowy sondaż przeprowadzony przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej" jasno pokazuje, jak Polacy oceniają pytanie. Większość, bo aż 57,9 proc. biorących udział w badaniu przyznało, że zaproponowane przez Karola Nawrockiego pytanie referendalne za tendencyjne. 37,4 proc. ankietowanych oceniło je jako neutralne, natomiast 4,8 proc. badanych nie potrafiło wskazać odpowiedzi.

Ile osób chciałoby referendum ws. polityki klimatycznej? Frekwencja taka, że nie byłoby wiążące!

To nie jedne badanie, które w ostatnich dniach pojawiło się, a dotyczy referendum. Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zbadał, ile osób wzięłoby udział w referendum, gdyby zostało ono zarządzone. Wiadomo, że aby referendum ogólnopolskie było ważne, musi w nim wziąć udział więcej niż 50 proc. uprawnionych do głosowania. Według sondażu, chęć udziału w proponowanym referendum deklaruje łącznie 47 proc. ankietowanych, z czego 37,7 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 9,3 proc. "raczej tak". Z drugiej strony, 49,1 proc. badanych zadeklarowało, że nie wzięłoby udziału głosowaniu (30,5 proc. "zdecydowanie nie", 18,6 proc. "raczej nie"). Niezdecydowany jest zaś 3,9 proc. badanych.

39

Express Biedrzyckiej - DOROŻAŁA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.