Szłapka chce ściągnąć Ziobrę do Polski. „Nie ma świętych krów”

Adam Szłapka zapowiedział działania w sprawie ściągnięcia Zbigniewa Ziobry do Polski

Rzecznik rządu mówił o rozmowach dyplomatycznych

Ziobro miałby stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości

Szłapka ocenił, że postawa byłego ministra „wystawia mu bardzo złe świadectwo”

Rząd chce ściągnąć Zbigniewa Ziobrę do Polski

Sprawa Zbigniewa Ziobry znów wywołuje polityczną burzę. Były minister sprawiedliwości przebywa poza krajem, a przedstawiciele rządu coraz wyraźniej mówią o działaniach, które miałyby doprowadzić do jego powrotu do Polski. Tym razem głos zabrał Adam Szłapka. Rzecznik rządu zapowiedział, że władze będą dążyć do tego, aby Ziobro wrócił do kraju i stanął przed wymiarem sprawiedliwości.

— Na podstawie rozmów dyplomatycznych będziemy oczywiście dążyć do tego, żeby wrócił do Polski i stanął przed wymiarem sprawiedliwości — powiedział Adam Szłapka na konferencji prasowej.

Ta deklaracja jest politycznie mocna, bo pada w momencie, gdy sprawa byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości stała się jednym z najgorętszych tematów w kraju. Chodzi już nie tylko o same postępowania i zarzuty formułowane przez stronę rządową, ale także o pytanie, czy państwo będzie w stanie skutecznie doprowadzić do obecności Ziobry przed polskimi organami ścigania.

Szłapka ostro o Ziobrze. „Nie ma świętych krów”

Rzecznik rządu nie ograniczył się do zapowiedzi działań dyplomatycznych. W swojej wypowiedzi uderzył też w polityczny dorobek Zbigniewa Ziobry, przypominając, że to właśnie on przez lata miał ogromny wpływ na kształt wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

— Minister Ziobro to osoba, która kształtowała wymiar sprawiedliwości w Polsce przez wiele lat i wielokrotnie powtarzam, że nie ma świętych krów, a po drugie, że uczciwi nie mają się czego bać — mówił Szłapka.

To zdanie uderza w sam środek politycznego sporu. Ziobro przez lata budował wizerunek polityka bezkompromisowego wobec przestępców i przeciwników politycznych. Teraz przedstawiciele obecnej władzy odwracają ten przekaz przeciwko niemu, sugerując, że były minister sam powinien poddać się procedurom, które wcześniej uważał za oczywiste wobec innych.

„Jest w głębokiej panice”. Padły najmocniejsze słowa

Najostrzejszy fragment wypowiedzi dotyczył oceny zachowania Zbigniewa Ziobry. Adam Szłapka stwierdził, że postawa byłego ministra świadczy o strachu przed odpowiedzialnością.

— Jego postawa pokazuje wyraźnie, że naprawdę jest w głębokiej panice, bo ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości i też pokazuje, że chce być najświętszą ze świętych krów, co wystawia mu bardzo złe świadectwo — powiedział rzecznik rządu.

Wypowiedź Szłapki jest jedną z ostrzejszych politycznych reakcji na zachowanie byłego ministra. Rząd sugeruje, że Ziobro nie powinien być traktowany inaczej niż każdy inny obywatel, nawet jeśli przez lata sam stał na czele resortu sprawiedliwości i miał wpływ na prokuraturę oraz sądy.

Co dalej ze sprawą Ziobry?

Na razie Adam Szłapka mówi o działaniach opartych na rozmowach dyplomatycznych. To oznacza, że sprawa może wejść na poziom relacji między państwami, a nie tylko krajowych procedur prawnych. Nie wiadomo jednak, jak szybko takie działania mogłyby przynieść efekt i jaką dokładnie drogę wybiorą polskie władze.

Poniżej galeria zdjęć: Adam Szłapka. Chcemy, by Unia Europejska mówiła polskim głosem

