Bosak szczerze o relacjach z Mentzenem: „Nie ma obowiązku zgadzać się we wszystkim”

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-05-12 12:45

Mimo medialnych spekulacji na temat tarć wewnątrz Konfederacji, Krzysztof Bosak ucina plotki o kryzysie. Wicemarszałek Sejmu podkreśla, że wewnętrzny pluralizm jest siłą formacji, a relacje między liderami pozostają partnerskie i nastawione na wspólny cel wyborczy.

Mentzen, Bosak

i

Autor: ART SERVICE / SUPER EXPRESS (2)
  • Krzysztof Bosak potwierdza istnienie różnic zdań między liderami Konfederacji (m.in. ze Sławomirem Mentzenem), podkreślając, że nie jest to nowość, a ich ugrupowanie dopuszcza szeroki margines swobody wypowiedzi i wewnętrznej dyskusji.
  • Ugrupowanie wyróżnia się na tle innych partii, oferując dużo miejsca na dyskusję wewnętrzną i brak obowiązku zgadzania się we wszystkich ocenach, co jest jej cechą charakterystyczną.
  • Mimo istniejących różnic, relacje między liderami są dobre i partnerskie, a ich wspólnym, nadrzędnym celem jest koordynowanie prac i strategii Konfederacji w celu osiągnięcia wzrostów w badaniach opinii publicznej.

W ostatnich tygodniach opinia publiczna z uwagą śledziła różnice zdań między kluczowymi postaciami Konfederacji. Krzysztof Bosak, goszcząc w audycji „24 pytania” na antenie Polskiego Radia 24, odniósł się do tych doniesień ze spokojem, wskazując, że wymiana zdań ze Sławomirem Mentzenem nie jest niczym nowym.

- Różniliśmy się  wielokrotnie, dyskutowaliśmy ze sobą i publicznie, i prywatnie, także to nie jest pierwszy raz. To nie jest też pierwszy raz pomiędzy liderami Konfederacji. W przeszłości wiele było takich sytuacji, że się w różnych rzeczach różniliśmy – wyjaśnił w rozmowie z Polskim Radiem 24.

Ewa Zajączkowska-Hernik poza partią Mentzena. Tajemnicza odpowiedź ws. przejścia do PiS

Wicemarszałek Sejmu zwrócił uwagę na specyficzną strukturę swojego ugrupowania, która  w przeciwieństwie do partii o silnym, jednowładczym kierownictwie, stawia na szeroki margines swobody wypowiedzi dla swoich członków. Według Bosaka to właśnie ta cecha odróżnia Konfederację od reszty sceny politycznej.

- Konfederacja tym się różni od innych partii, że jest dużo miejsca na dyskusję wewnętrzną i nie ma obowiązku zgadzać się ze sobą we wszystkich ocenach, żeby pracować razem - stwierdził polityk.

Wspólny kurs na sondaże

Mimo różnic światopoglądowych czy strategicznych w drugorzędnych kwestiach, fundament współpracy między Radą Liderów pozostaje stabilny. Krzysztof Bosak zapewnił, że współpraca z prezesem Nowej Nadziei układa się pomyślnie, a ich głównym zadaniem jest utrzymanie trendu wzrostowego w badaniach opinii publicznej.

- Więc relacje są dobre, relacje są partnerskie. Przewodzimy razem Konfederacji, koordynujemy jej prace polityczne, koordynujemy jej strategię. Prowadzimy Konfederację wspólnie do wzrostów sondażowych - podsumował w rozmowie z Polskim Radiem 24.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Krzysztof Bosak:

Jak się zmieniał Krzysztof Bosak
Galeria zdjęć 15
QUIZ. Jak dobrze znasz Krzysztofa Bosaka? Komplet punktów zdobędą wyborcy Konfederacji
Pytanie 1 z 15
Na początek coś prostego. Reprezentantem, którego komitetu wyborczego w wyborach 2023 jest Krzysztof Bosak?
Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SŁAWOMIR MENTZEN
KRZYSZTOF BOSAK