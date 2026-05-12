Bosak szczerze o relacjach z Mentzenem: „Nie ma obowiązku zgadzać się we wszystkim”

Krzysztof Bosak potwierdza istnienie różnic zdań między liderami Konfederacji (m.in. ze Sławomirem Mentzenem), podkreślając, że nie jest to nowość, a ich ugrupowanie dopuszcza szeroki margines swobody wypowiedzi i wewnętrznej dyskusji.

Ugrupowanie wyróżnia się na tle innych partii, oferując dużo miejsca na dyskusję wewnętrzną i brak obowiązku zgadzania się we wszystkich ocenach, co jest jej cechą charakterystyczną.

Mimo istniejących różnic, relacje między liderami są dobre i partnerskie, a ich wspólnym, nadrzędnym celem jest koordynowanie prac i strategii Konfederacji w celu osiągnięcia wzrostów w badaniach opinii publicznej.

W ostatnich tygodniach opinia publiczna z uwagą śledziła różnice zdań między kluczowymi postaciami Konfederacji. Krzysztof Bosak, goszcząc w audycji „24 pytania” na antenie Polskiego Radia 24, odniósł się do tych doniesień ze spokojem, wskazując, że wymiana zdań ze Sławomirem Mentzenem nie jest niczym nowym.

- Różniliśmy się wielokrotnie, dyskutowaliśmy ze sobą i publicznie, i prywatnie, także to nie jest pierwszy raz. To nie jest też pierwszy raz pomiędzy liderami Konfederacji. W przeszłości wiele było takich sytuacji, że się w różnych rzeczach różniliśmy – wyjaśnił w rozmowie z Polskim Radiem 24.

Wicemarszałek Sejmu zwrócił uwagę na specyficzną strukturę swojego ugrupowania, która w przeciwieństwie do partii o silnym, jednowładczym kierownictwie, stawia na szeroki margines swobody wypowiedzi dla swoich członków. Według Bosaka to właśnie ta cecha odróżnia Konfederację od reszty sceny politycznej.

- Konfederacja tym się różni od innych partii, że jest dużo miejsca na dyskusję wewnętrzną i nie ma obowiązku zgadzać się ze sobą we wszystkich ocenach, żeby pracować razem - stwierdził polityk.

Wspólny kurs na sondaże

Mimo różnic światopoglądowych czy strategicznych w drugorzędnych kwestiach, fundament współpracy między Radą Liderów pozostaje stabilny. Krzysztof Bosak zapewnił, że współpraca z prezesem Nowej Nadziei układa się pomyślnie, a ich głównym zadaniem jest utrzymanie trendu wzrostowego w badaniach opinii publicznej.

- Więc relacje są dobre, relacje są partnerskie. Przewodzimy razem Konfederacji, koordynujemy jej prace polityczne, koordynujemy jej strategię. Prowadzimy Konfederację wspólnie do wzrostów sondażowych - podsumował w rozmowie z Polskim Radiem 24.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Krzysztof Bosak:

15

QUIZ. Jak dobrze znasz Krzysztofa Bosaka? Komplet punktów zdobędą wyborcy Konfederacji Pytanie 1 z 15 Na początek coś prostego. Reprezentantem, którego komitetu wyborczego w wyborach 2023 jest Krzysztof Bosak? Konfederacji Bezpartyjnych Samorządowców Prawa i Sprawiedliwości Następne pytanie