Barbara Nowacka nie gryzła się w język! Ostro oceniła postępowanie Ziobry

Minister Barbara Nowacka wyraziła niezadowolenie z tempa rozliczania polityków poprzedniej władzy, wskazując na przypadek Zbigniewa Ziobry, który przebywa w USA, mimo że jest ścigany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości (postawiono mu 26 zarzutów, m.in. kierowanie grupą przestępczą).

Polityk zakwestionowała źródło środków finansujących pobyt byłego ministra w Stanach Zjednoczonych, sugerując, że mogą to być pieniądze wcześniej "wyprowadzane z budżetu państwa".

Ministra edukacji podkreśliła, że sprawa Zbigniewa Ziobry, choć ważna dla sprawiedliwości, nie może zaważyć na strategicznych relacjach polsko-amerykańskich i bezpieczeństwie Polski, które są priorytetem.

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pozostaje w Stanach Zjednoczonych, będąc jednocześnie przedmiotem poszukiwań przez polskie organy ścigania. Centralnym punktem zarzutów jest jego rola w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura postawiła mu 26 zarzutów, które obejmują między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, manipulowanie procedurami konkursowymi oraz nieprawidłowe przyznawanie funduszy podmiotom do tego nieuprawnionym.

Prokuratura Krajowa ogłosiła niedawno, że prowadzi dochodzenie w sprawie ewentualnego udziału osób trzecich w umożliwieniu Ziobrze wyjazdu do USA oraz uniknięcia odpowiedzialności karnej. Zapowiedziano również wystąpienie do ambasady Stanów Zjednoczonych z zapytaniem dotyczącym podstaw wjazdu byłego ministra na terytorium tego kraju.

Minister Barbara Nowacka wyraziła niezadowolenie z tempa rozliczania polityków poprzedniej władzy, wskazując na przypadek Zbigniewa Ziobry, który przebywa w USA, mimo że jest ścigany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości (postawiono mu 26 zarzutów, m.in. kierowanie grupą przestępczą).

Polityk zakwestionowała źródło środków finansujących pobyt byłego ministra w Stanach Zjednoczonych, sugerując, że mogą to być pieniądze wcześniej "wyprowadzane z budżetu państwa".Ministra edukacji podkreśliła, że sprawa Zbigniewa Ziobry, choć ważna dla sprawiedliwości, nie może zaważyć na strategicznych relacjach polsko-amerykańskich i bezpieczeństwie Polski, które są priorytetem.

Krytyka Tempa Rozliczeń

Podczas wystąpienia w programie TVN24, Barbara Nowacka wyraziła swoje zaniepokojenie obecnym tempem procesów rozliczeniowych wobec polityków poprzedniej ekipy rządzącej. Ministra edukacji nie kryła swojego niezadowolenia.

- Moje osobiste odczucia są takie, że powinniśmy ich znacznie sprawniej i znacznie szybciej rozliczać. To jest oczekiwanie nie tylko społeczne, ale poczucie sprawiedliwości. Oczywiście wolałabym widzieć Ziobrę na ławie oskarżonych, gdzie jego miejsce, niż oglądać zdjęcia, jak świetnie się bawi - powiedziała.

Finansowanie pobytu

Barbara Nowacka poruszyła również kwestię finansowania pobytu Zbigniewa Ziobry za oceanem, zadając retoryczne pytanie o pochodzenie środków.

- Swoją drogą, skąd on ma pieniądze na takie wesołe życie w Stanach? Bo to jednak kosztuje - oceniła.

Zasugerowała, że środki, które według niej były "wyprowadzane jako formacja z budżetu państwa do różnych swoich działalności, działalności swoich kolegów, znajomych, fundacji, stowarzyszeń" przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, mogą obecnie finansować "luksusowe życie pana Ziobry w Stanach Zjednoczonych".

W kontekście obecnej sytuacji, Barbarę Nowacką zapytano także o potencjalny wpływ sprawy Zbigniewa Ziobry na stosunki polsko-amerykańskie. Ministra edukacji wyraźnie zaznaczyła, że choć Ziobro powinien odpowiedzieć przed polskim wymiarem sprawiedliwości, to jego przypadek nie może dominować w strategicznym myśleniu o bezpieczeństwie państwa.

- Byle Ziobro nam dobrych relacji ze Stanami nie zepsuje. Musimy patrzeć na nasze bezpieczeństwo. Co jest ważniejsze: Ziobro czy bezpieczeństwo wszystkich Polek i Polaków? Ziobro oczywiście powinien stanąć przed wymiarem sprawiedliwości i jestem przekonana, że i polska dyplomacja, i wymiar sprawiedliwości zrobią wszystko. Ale to nie zaważy na naszym myśleniu o bezpieczeństwie Polski. Ziobro jest za mały, żeby wisiało na nim bezpieczeństwo Polski - podsumowała.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Barbara Nowacka:

21

Sonda Jak oceniasz wyjazd Zbigniewa Ziobry do USA? Dobrze postąpił. W Polsce nie może liczyć na sprawiedliwy proces. Unikając polskiego sądu, przyznał się do winy. Nie wiem co o tym sądzić.