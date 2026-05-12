Departament Stanu USA wydał komunikat ws. Zbigniewa Ziobry. Krótko i zwięźle

Zbigniew Ziobro osobiście potwierdził swoją obecność w Stanach Zjednoczonych, dokąd przybył z Węgier.

Podróż Ziobry do USA jest problematyczna, ponieważ jego polski paszport został wcześniej unieważniony przez polskie władze, co czyni jego wjazd do USA bez specjalnych działań bardzo trudnym lub niemożliwym.

"Gazeta Wyborcza" sugeruje, że w uzyskaniu wizy dla Zbigniewa Ziobry mogła pomóc interwencja na wysokim szczeblu, z wykorzystaniem kontaktów polskiej prawicy z ruchem MAGA i osobami z otoczenia Donalda Trumpa.

W niedzielę wieczorem Zbigniew Ziobro, były szef resortu sprawiedliwości, osobiście potwierdził swoją obecność w Stanach Zjednoczonych. Na antenie Telewizji Republika poinformował, że opuścił Węgry i przybył do USA w sobotę. Jego wyjazd z Węgier nastąpił, zanim nowy rząd tego kraju mógłby podjąć ewentualne działania w jego sprawie. Warto zaznaczyć, że Peter Magyar, kluczowa postać węgierskiej polityki, już podczas kampanii wyborczej komentował sytuację dotyczącą Zbigniewa Ziobry oraz Marcina Romanowskiego.

Reakcja władz USA

W związku z przyjazdem Ziobry, Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia przy Białym Domu, skierował zapytanie do amerykańskich władz dotyczące okoliczności jego wyjazdu. W odpowiedzi Departament Stanu USA przekazał następujące oświadczenie.

- Stany Zjednoczone i Polska łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami i rządami. Ze względu na poufny charakter danych wizowych nie udzielamy żadnych informacji na ten temat - stwierdził.

Wałkuski dodał również we wpisie na platformie X, że "Biały Dom nie chciał wcześniej skomentować sprawy, odsyłając mnie właśnie do Departamentu Stanu".

Domniemane interwencje

"Gazeta Wyborcza" ujawniła informacje sugerujące, że w sprawie Zbigniewa Ziobry mogło dojść do interwencji na wysokim szczeblu. Według doniesień, polska prawica miała dotrzeć do szefowej personelu w Białym Domu, Susi Wiles, wykorzystując kontakty z ruchem MAGA . Gazeta wskazuje, że polecenie w tej sprawie miało pochodzić z otoczenia Donalda Trumpa, co w konsekwencji miało doprowadzić do wydania wizy byłemu polskiemu ministrowi sprawiedliwości przez amerykańską dyplomację.

Status paszportu

Kwestia uzyskania wizy przez Zbigniewa Ziobrę jest istotna, ponieważ jego polski paszport został unieważniony przez polskie władze. W tej sytuacji, bez specjalnych działań na najwyższym szczeblu, jego wjazd do USA byłby znacznie utrudniony lub niemożliwy. Jedną z hipotetycznych możliwości, która mogłaby mu umożliwić podróż, byłoby skorzystanie z tzw. paszportu genewskiego, dokumentu wystawianego przez państwa, takiego jak Węgry, osobom objętym ochroną.

