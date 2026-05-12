Waldemar Żurek o rozliczeniu Ziobry: Tak rozwalił system, aby jego sprawa ciągnęła się latami

Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, ale prokuratura nie może ich postawić, bo nie został objęty międzynarodowymi poszukiwaniami i mógł swobodnie podróżować po UE.

Rzecznik Prokuratury Krajowej podkreśla, że od miesięcy próbowano uruchomić procedury.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ocenia, że system został wcześniej „rozmontowany”, co dziś utrudnia szybkie działania.

Prokuratura nie kryje rozgoryczenia

Były minister sprawiedliwości jest podejrzanym w prowadzonym śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Ciąży na nim 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w wydatkowaniu środków. Ale postawienie ich jest niemożliwe. – Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną międzynarodowo. (…) Mógł swobodnie podróżować po krajach UE, tam gdzie nie jest potrzebny polski paszport – powiedział rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Dodał, że prokuratura zrobiła „wszystko, aby tego rodzaju poszukiwania międzynarodowe zostały uruchomione”. Tak się jednak nie stało, gdyż sąd od dawna nie był w stanie wydać dla posła PiS Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Żurek: Latami niszczono system

– Zbigniew Ziobro tak rozwalił system, jakby przewidywał, że gdy trafi przed oblicze Temidy, sprawa będzie trwała latami – powiedział „Super Expressowi” minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. – Robimy wszystko, by to zmienić. Każdy ma prawo do bezstronnego sądu, ale w rozsądnym terminie. Latami niszczono system, więc dlatego tak trudno go naprawiać – podsumował w rozmowie z nami Waldemar Żurek.

