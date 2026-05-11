Tomasz Adamek wierzy w uczciwość Ziobry i zaprasza go do domu w New Jersey!

Zbigniew Ziobro potwierdził pobyt w Stanach Zjednoczonych, gdzie posługuje się węgierskim dokumentem azylowym i współpracuje z Telewizją Republika.

Tomasz Adamek zdementował w rozmowie z „SE” plotki, jakoby były minister już u niego mieszkał, ale zadeklarował, że chętnie go ugości w swoim domu w New Jersey, podkreślając wiarę w jego niewinność.

Legendarny bokser uważa, że wpuszczenie Ziobry do USA to dowód na jego uczciwość i ocenia, że amerykańska administracja nie zgodzi się na wydanie polityka obecnym polskim władzom.

Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że jest w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Jest on, wraz z b. wiceszefem MS Marcinem Romanowskim, podejrzanym w prowadzonym w Prokuraturze Krajowej śledztwie ws. Funduszu Sprawiedliwości. Pojawiły się pogłoski, że Ziobro zatrzymał się w USA u znajomego - byłego mistrza świata w boksie – Tomasza Adamka.

– To, że rzekomo Ziobro zatrzymał się u mnie, to była plotka, ale jeśli miałby takie życzenie, to chętnie ugoszczę go w moim domu – powiedział Adamek w rozmowie z Grzegorzem Zasępą, redaktorem naczelnym „Super Expressu”. Jak podkreślił, ze Zbigniewem Ziobrą nie widział się od kilku lat, jednak nadal darzy go ogromnym szacunkiem. – Spotkaliśmy się u pewnego księdza w Krakowie. To dla mnie prawy i uczciwy człowiek, który ma Boga w sercu – dodał pięściarz.

Adamek cieszy się, że Ziobro jest z dala od polskiego wymiaru sprawiedliwości i zdecydował się wyjechać z Węgier do USA. - Nie mam wątpliwości, że Ziobro jest niewinny – mówi Adamek. - Ci, którzy go teraz ścigają, sami wylądują w więzieniu! – grzmi sportowiec. Według niego najlepszym dowodem na uczciwość byłego ministra sprawiedliwości jest fakt, że został wpuszczony do Stanów Zjednoczonych. – Prezydent Trump, który także jest prawym człowiekiem, nie pomógłby komuś, kto ma nieczyste ręce – przekonuje. – Jestem pewien, że dopóki w Polsce rządzi obecna koalicja, Ameryka nie zgodzi się wydalić ministra Ziobry do Polski – ocenia Adamek.

Tomasz Adamek to jeden z najbardziej utytułowanych polskich bokserów. Od lat mieszka w USA w stanie New Jersey na wschodnim wybrzeżu. Dzięki dobrze zainwestowanym pieniądzom zarobionym w ringu, nie miałby żadnych trudności w ugoszczeniu Ziobry. Ma duży, wygodny dom i, jak sam ujawnił 12 apartamentów na wynajem.

Korespondencja z USA, Grzegorz Zasępa

Express Biedrzyckiej - Krzysztof Śmiszek