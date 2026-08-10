Ryszard Czarnecki zawieszony w prawach członka PiS! Bezlitosna decyzja za kontakty z Braunem

Ryszard Czarnecki po raz kolejny został zawieszony w prawach członka PiS. Jak dowiedział się radio Tok Fm toczy się również postępowanie o jego wykluczenie. Dlaczego tak się stało? Ryszard Czarnecki został zawieszony za współpracę z Grzegorzem Braunem, a wniosek w tej sprawie złożył prezes Jarosław Kaczyński: - Pan prezes zwrócił się do mnie jako do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Było to związane z konferencją międzynarodową, w której uczestniczył jednocześnie Czarnecki i Braun jako osoby współprowadzące - tłumaczy w rozmowie z Tok FM, które jako pierwsze podało informację o Czarneckim, Karol Karski, rzecznik dyscypliny partyjnej w PiS.

Zaś w WP.pl Karski komentował, że: - Sprawa jest związana z konferencją, której Ryszard Czarnecki współprzewodniczył razem z Grzegorzem Braunem w Parlamencie Europejskim. Wtedy prezes Jarosław Kaczyński zawnioskował o przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego, ja je wszcząłem i po analizie tej sprawy przekazałem ja do koleżeńskiego sądu dyscyplinarnego z wnioskiem o wykluczenie. Już jedno posiedzenie sądu dyscyplinarnego w tej sprawie się odbyło. Sprawa jest w toku - komentował polityk.

Faktycznie Ryszard Czarnecki brał udział w konferencji z Grzegorzem Braunem, liderem Konfederacji Korony Polskiej, miało to miejsce w Parlamencie Europejskim. Była to konferencja pod hasłem "Nowy początek", zorganizowana w ramach projektu "EU-Azja. Dialog cywilizacyjny". Sam Ryszard Czarnecki broni się tłumacząc, że nie prowadził konferencji Grzegorzowi Braunowi, lecz była to "konferencja międzynarodowa z rządzącą Indiami partią BJP premiera Narendry Modiego".

Ryszard Czarnecki już raz był zawieszony w prawach członka PiS

To nie pierwszy raz, gdy wobec Czarneckiego podjęto takie działania. Pierwsze dotyczy afery w Collegium Humanum, miało to miejsce w 2024 roku.

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