Waldemar Żurek ogłosił wielki sukces! Ma się czym chwalić?

Waldemar Żurek stwierdził, że strona rządowa "ogrywa prezydenta Karola Nawrockiego, tylko metodami zgodnymi z prawem", odnosząc się do prezydenckich wet i decyzji komplikujących reformę sądownictwa.

Polityk pokreślił obecne działania na rzecz przywrócenia konstytucyjnego składu i funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) mianem "wielkiego sukcesu", wskazując na realizację "planu B".

Minister podkreślił, że nowa KRS została wyłoniona zgodnie z konstytucją i europejskimi standardami, a jej sędziowska część została wybrana w większości niezależnie przez samych sędziów w procesie oddolnym, co jest kluczowe dla uznania jej za sukces.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odniósł się do planów naprawy wymiaru sprawiedliwości, komentując jednocześnie działania prezydenta, które – jak stwierdził – komplikują ten proces. Wskazał na prezydenckie weta wobec ustaw oraz procedurę wyboru sędziów i odbierania od nich ślubowania. Polityk opisał podejście strony rządowej, podkreślając jego zgodność z prawem.

- To my ogrywamy prezydenta, tylko metodami zgodnymi z prawem. Prezydent zawetował dobrą ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i jego ekipa pomyślała: koniec, będzie bojkot, nie wybiorą przecież nowej KRS na bazie starej ustawy, którą sami kwestionowali. I pani Dagmara Pawełczyk-Woicka będzie pełniła obowiązki przewodniczącej Rady do końca świata i o jeden dzień dłużej. Ale sędziowie uwierzyli demokratycznym politykom - powiedział minister sprawiedliwości w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”.

Szef resortu sprawiedliwości podkreślił, że w kwestii przywracania konstytucyjnego składu i właściwego funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa realizowany jest obecnie „plan B”. Ocenił ten rozwój wydarzeń jako znaczące osiągnięcie.

- To nasz wielki sukces - oznajmił.

Skład nowej KRS

Odnosząc się do pytania o członkostwo w KRS byłego wiceministra sprawiedliwości z poprzedniego rządu, Łukasza Piebiaka, Żurek skomentował to stwierdzeniem: „w każdym koszu trafiają się śliwki robaczywki”.

Zaznaczył jednak, że kluczowe jest to, iż obecna Rada została wyłoniona zgodnie z konstytucją i standardami europejskimi. Podkreślił, że jej sędziowska część została w większości wybrana niezależnie przez samych sędziów. Minister dodał, że proces ten obejmował spotkania stowarzyszeń sędziowskich z przedstawicielami sądów, co doprowadziło do oddolnego wypracowania kandydatur. W składzie obecnej KRS znajdują się sędziowie z różnych szczebli i regionów Polski. Żurek ponownie podkreślił, że uważa to za „wielki sukces”.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Waldemar Żurek:

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