Tak Polacy patrzą na relacje Nawrockiego z Tuskiem. 51 proc. wskazuje problem

Najnowszy sondaż Opinia24 ujawnia, jak Polacy oceniają relacje prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska, które budzą coraz większe kontrowersje.

Ponad połowa badanych, aż 51%, wskazuje na negatywny wpływ tej współpracy na bezpieczeństwo Polski, co stanowi alarmujący sygnał społeczny.

Sprawdź, jak te wyniki rozkładają się wśród różnych grup wiekowych i płci, i dowiedz się, czy Twoja ocena pokrywa się z większością respondentów.

Polacy ocenili relacje Nawrockiego z rządem

Jak współpraca między Pałacem Prezydenckim a rządem wpływa na bezpieczeństwo kraju? O to zapytano Polaków w najnowszym badaniu Opinia24 przeprowadzonym na zlecenie RMF FM. Wyniki są jednoznaczne. 51 proc. ankietowanych uważa, że obecne relacje między rządem a prezydentem mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo Polski. 31 proc. wskazało odpowiedź „raczej negatywny”, a 20 proc. – „zdecydowanie negatywny”.

Znacznie mniej osób patrzy na sytuację pozytywnie. Takiej odpowiedzi udzieliło łącznie 13 proc. badanych. 11 proc. mówi o „raczej pozytywnym” wpływie, a 2 proc. o „zdecydowanie pozytywnym”.

Kolejne 18 proc. respondentów uważa, że relacje prezydenta z rządem nie mają istotnego wpływu na bezpieczeństwo kraju. Tyle samo badanych nie potrafiło zająć stanowiska.

Mężczyźni bardziej krytyczni niż kobiety

Różnice widać także między kobietami i mężczyznami. Wśród mężczyzn 32 proc. badanych uznało wpływ obecnych relacji za „raczej negatywny”, a 26 proc. za „zdecydowanie negatywny”. Pozytywne oceny wskazało odpowiednio 8 i 3 proc. 18 proc. mężczyzn nie dostrzega istotnego wpływu relacji między rządem a prezydentem na bezpieczeństwo, a 13 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Wśród kobiet negatywne oceny wybrało 45 proc. ankietowanych – 30 proc. odpowiedziało „raczej negatywny”, a 15 proc. „zdecydowanie negatywny”. Pozytywnie sytuację ocenia 15 proc. kobiet. 18 proc. nie dostrzega istotnego wpływu na bezpieczeństwo, a 22 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Najstarsi najbardziej krytyczni

Znaczenie ma również wiek respondentów. Najwięcej pozytywnych ocen odnotowano wśród najmłodszych uczestników badania, czyli osób w wieku od 18 do 24 lat. Najbardziej krytyczni okazali się natomiast respondenci mający co najmniej 60 lat.

Sondaż Opinia24 przeprowadzono w dniach 3–5 sierpnia 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej. Badanie wykonano metodą mixed-mode, łącząc wywiady telefoniczne CATI i internetowe CAWI.

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