„Powiedział, że chce być komentatorem”. Tak doszło do współpracy Ziobry z TV Republika

Zbigniew Ziobro dołączył do grona komentatorów TV Republika po tym, jak sam zgłosił chęć współpracy.

Redaktor naczelny Tomasz Sakiewicz podkreśla, że oczekuje od niego interesujących informacji od amerykańskich elit.

Jak zapewnia, nic nie wie o doniesieniach dotyczących rzekomej wizy Ziobry.

Wyjazd Ziobry do USA był zaskoczeniem, gdyż przebywającemu na Węgrzech politykowi PiS polska prokuratura zawiesiła paszporty. Mógł on jednak bez paszportu podróżować po krajach UE. Jak zatem znalazł się w USA? Rząd Viktora Orbána (63 l.), który udzielił Polakowi azylu, wydał mu (a także Marcinowi Romanowskiemu) tzw. genewski dokument podróży („paszport genewski”). Polityk nie mógł na nim wjechać do USA „po prostu”, gdyż do tego potrzebny byłby polski paszport biometryczny, który umożliwia wjazd bez wizy. Mając „paszport genewski” Ziobro musiał zatem ubiegać się o wizę.

Niektóre media informują, że Zbigniew Ziobro otrzymał wizę dziennikarską. Jest to o tyle prawdopodobne, że były minister sprawiedliwości został współpracownikiem TV Republika w USA. Szef tej stacji twierdzi jednak, że nic nie wie o wizie posła PiS. – Zbigniew Ziobro będzie naszym komentatorem politycznym, podobnie jak np. Leszek Miller (79 l.) w innych stacjach. Mam nadzieję, że będzie pojawiał się często. Nie pytałem go, skąd będzie nadawał, bo to jego sprawa – mówi nam Tomasz Sakiewicz. – Liczymy, że komentarze będą dotyczyły sytuacji w USA. Komentator będzie blisko Donalda Trumpa (79 l.) i elit amerykańskich, więc zapewni nam ciekawe informacje – dodaje Sakiewicz.

Redaktor naczelny TV Republika zapewnia, że nie zna kulis wyjazdu Ziobry do Stanów Zjednoczonych. – On wyjechał i zgłosił chęć bycia komentatorem. Więc go przyjęliśmy. Mamy z nim zawartą wstępną umowę, która ma bardzo luźny charakter, więc potrzebna będzie jeszcze umowa doprecyzowująca zasady współpracy – informuje Sakiewicz.

ZIOBRO POD OPIEKĄ TRUMPA! ZNOWU UCIEKŁ PRZED TUSKIEM! | Miziołek & Olczyk