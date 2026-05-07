Kontrowersje wokół propozycji Nawrockiego ws. referendum. Wysyp komentarzy w sieci

Sara Osiecka
2026-05-07 13:58

Prezydent Karol Nawrocki zainicjował dyskusję na temat przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum dotyczącego unijnej polityki klimatycznej. Proponowane pytanie referendalne, które miałoby zostać zadane Polakom, wywołało szerokie dyskusje i kontrowersje w mediach społecznościowych oraz wśród dziennikarzy i komentatorów politycznych.

  • Prezydent Nawrocki planuje referendum z kontrowersyjnym pytaniem o unijną politykę klimatyczną: Pytanie brzmi: "Czy jesteś za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".
  • Krytycy zarzucają pytaniu tendencyjność, brak neutralności i zadawanie "pytania z tezą", co podważa ideę referendum.
  • Jeśli Senat wyrazi zgodę, referendum ma się odbyć 27 września, a jego organizacja jest uzależniona od decyzji Senatu, który ma się zająć sprawą 20-21 maja.

Pytanie, które ma zostać zadane w referendum, brzmi: "Czy jesteś za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?". Prezydent Nawrocki planuje wysłać wniosek w tej sprawie do Senatu, który musi wyrazić zgodę na jego organizację. Oczekuje się, że Senat rozpatrzy sprawę już na najbliższym posiedzeniu, planowanym na 20-21 maja.  Jeśli Senat wyrazi zgodę, referendum odbędzie się 27 września. Dyskusja na temat formy i zasadności pytań referendalnych, szczególnie tych dotyczących tak złożonych kwestii jak polityka klimatyczna, z pewnością będzie kontynuowana.

Burza w sieci

Propozycja prezydenta spotkała się z szeroką krytyką ze względu na swoją formę i treść.

Patryk Słowik, redaktor naczelny portalu zero.pl, skomentował: „Wspaniałe pytanie, takie rzetelne! Student na egzaminie za coś takiego dostałby dwóję”.

Jakub Wiech, ekspert ds. klimatu, nazwał referendum „cyrkiem politycznym”. W serwisie X napisał: „Pan prezydent nawet nie stara się zachować neutralności, tylko zadaje pytanie z tezą o politykę 'podnoszącą koszty życia'. To tak, jakby pytać, 'czy jesteś za złem?'. Ale mało ma to wspólnego z ideą referendum”.

Dziennikarz Marek Mikołajczyk dodał: „Absurdalne pytanie z tezą. Gdyby Pałac chciał zadać jeszcze podobne pytania w referendum, to polecam coś w stylu: Czy chcesz być młodym i bogatym? Czy lubisz, jak słonko świeci? Czy fajniej jak jest miło niż niemiło?”.

Rafał Mrowicki z dziennika XYZ zauważył: „Zaproponowane przez prezydenta pytanie referendalne nie tylko sugeruje, jaka powinna być właściwa odpowiedź. Sugeruje również, że ogół głosujących powinien wiedzieć, w jaki sposób unijna polityka klimatyczna wpływa na wymienione później sprawy oraz czym ta unijna polityka jest”.

Michał Protaziuk, dziennikarz portalu Onet, w ironicznym tonie zaproponował alternatywne pytanie: „Ciekawe byłoby pytanie: Czy jest Pan/Pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która prowadzi do czystszego powietrza, wody i gleby, co pozytywnie wpływa na zdrowie obywateli i kolejnych pokoleń”.

