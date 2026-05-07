Olszański skazany na więzienie i zakaz zbliżania. Wszystko nagrał jego świadek

Wojciech Olszański został skazany na 3 miesiące bezwzględnego więzienia — podał OMZRiK.

Sprawa dotyczy zdarzenia z 9 września 2024 roku w Sądzie Okręgowym w Elblągu.

Olszański miał grozić i znieważać Konrada Dulkowskiego, prezesa OMZRiK.

Sąd orzekł także 2-letni zakaz zbliżania się do Dulkowskiego.

Według Ośrodka całość zdarzenia została nagrana.

Wojciech Olszański skazany. OMZRiK ujawnia szczegóły

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych poinformował w mediach społecznościowych o wyroku wobec Wojciecha Olszańskiego. Jak podano we wpisie na platformie X, Olszański został skazany na 3 miesiące bezwzględnego więzienia oraz objęty 2-letnim zakazem zbliżania się do Konrada Dulkowskiego, prezesa OMZRiK.

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego miało dojść 9 września 2024 roku na korytarzu Sądu Okręgowego w Elblągu. Według relacji Ośrodka, Olszański miał przez kilka minut kierować pod adresem Dulkowskiego wulgaryzmy, obraźliwe słowa oraz groźby.

OMZRiK twierdzi, że Olszański groził świadkowi we własnym procesie, używając przy tym zaciśniętej pięści. W cytowanym przez Ośrodek fragmencie miały paść słowa: „Tylko obecność mojego mecenasa mnie powstrzymuje…”.

Awantura na korytarzu sądu. Prokuraturę zawiadomił sędzia

Według Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zachowanie Olszańskiego było na tyle bulwersujące, że sprawa nie zakończyła się wyłącznie na incydencie korytarzowym. Jak podano we wpisie, prokuraturę zawiadomił sędzia prowadzący rozprawę.

OMZRiK przekazał, że prokuratura postawiła Olszańskiemu zarzuty dotyczące gróźb karalnych i znieważenia. Sąd miał podzielić stanowisko oskarżyciela publicznego. Ośrodek podkreśla przy tym, że przy wymiarze kary brano pod uwagę również wcześniejsze zachowania Olszańskiego.

We wpisie pojawia się także wątek adwokata Sławomira Rycielskiego. Według OMZRiK mecenas był obecny podczas zdarzenia, ale nie reagował na zachowanie swojego klienta. Ośrodek twierdzi również, że sędzia skierował pismo w sprawie zachowania adwokata do Okręgowej Izby Adwokackiej w Szczecinie.

OMZRiK: tym razem zdarzenie zostało nagrane

Ośrodek wskazuje, że Wojciech Olszański miał wcześniej wielokrotnie atakować Konrada Dulkowskiego, jednak nie zawsze udawało się skutecznie doprowadzić podobne sprawy do sądu. Problemem miały być między innymi braki w monitoringu lub niska jakość nagrań z sądowych korytarzy.

Tym razem, jak podkreśla OMZRiK, sytuacja wyglądała inaczej. Konrad Dulkowski miał nagrać całe zdarzenie, co pozwoliło na udokumentowanie przebiegu awantury.

Według relacji Ośrodka w trakcie zajścia padły nie tylko wulgaryzmy, ale również słowa dotyczące śmierci i choroby. OMZRiK opisał je jako „rynsztokowe wulgaryzmy i inwektywy”.

Trzy miesiące więzienia i zakaz zbliżania

Jak przekazał Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, za pogróżki pod adresem świadka Olszański został skazany na:

3 miesiące bezwzględnego więzienia,

2 lata zakazu zbliżania się do Konrada Dulkowskiego.

OMZRiK odniósł się też do reakcji środowiska związanego z Olszańskim. Według Ośrodka Marcin Osadowski, określony jako partner Olszańskiego w ruchu kamrackim, ma przedstawiać go jako ofiarę „procesu kapturowego”. Ośrodek twierdzi jednak, że taka narracja nie odpowiada faktom, ponieważ Olszański miał wiedzieć o sprawie i składać zeznania.

„Kamraci będą uważać Olszańskiego za ofiarę systemu, ale fakty są nieubłagane: sąd pokazał, że rozhamowana agresja nie może pozostawać bezkarna” — napisał OMZRiK.

ZA TO OLSZAŃSKI TRAFIŁ NA 3 MIESIĄCE DO WIĘZIENIA 🔴 „Tylko obecność mojego mecenasa mnie powstrzymuje…” - Wojciech Olszański groził zaciśniętą pięścią świadkowi we własnym procesie. Do zdarzenia doszło 9 września 2024 roku na korytarzu Sądu Okręgowego w Elblągu. Olszański,… pic.twitter.com/rW89MkNzL5— Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich (@OmzRi) May 6, 2026

Express Biedrzyckiej - Andrzej Rychard