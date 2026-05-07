Nawrocki na czele gorzkiego sondażu. Polacy wskazali winnego politycznej awantury

Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk na czele sondażu SW Research dla „Wprost” dotyczącego odpowiedzialności za eskalację konfliktu politycznego w Polsce.

30,7% badanych wskazało Karola Nawrockiego, a 22,9% Donalda Tuska jako głównych winowajców obecnej sytuacji.

Sondaż przeprowadzono po mocnym wystąpieniu prezydenta 3 maja, w którym skrytykował on obecny stan polskiej polityki.

Czy Polacy słusznie wskazują winnych? Sprawdź, kto jeszcze znalazł się na liście i jakie są dalsze konsekwencje tego konfliktu.

Karol Nawrocki najczęściej wskazywany w sondażu

Polityczny spór w Polsce znów stał się przedmiotem badania opinii publicznej. Tym razem respondentów zapytano, kto przede wszystkim ponosi odpowiedzialność za to, że konflikt polityczny w Polsce jest aż tak daleko posunięty. Wyniki mogą być dla Pałacu Prezydenckiego bolesnym sygnałem.

Jak wynika z sondażu SW Research dla „Wprost”, 30,7 proc. badanych wskazało Karola Nawrockiego. To najwyższy wynik spośród wszystkich odpowiedzi. Na drugim miejscu znalazł się premier Donald Tusk, którego wskazało 22,9 proc. respondentów. Dalej uplasowała się koalicja rządząca z wynikiem 11,6 proc., a następnie opozycja, którą obwiniło 10,9 proc. ankietowanych.

To pokazuje, że w oczach części opinii publicznej odpowiedzialność za narastający spór nie rozkłada się równomiernie. Najmocniej personalizowany jest konflikt między prezydentem a premierem, ale w badaniu pojawiły się również odpowiedzi wskazujące szerzej na obóz rządzący i opozycję.

Nie tylko Nawrocki i Tusk. Część badanych wskazała „wszystkich”

W ankiecie znalazła się także odpowiedź „ktoś inny”. Wybrało ją 4,3 proc. respondentów. Jak relacjonuje „Wprost”, w tej grupie dominowały odpowiedzi wskazujące na „wszystkich”. To może oznaczać, że część Polaków nie chce już szukać jednego winnego, lecz widzi problem w całej klasie politycznej.

Z kolei 15,7 proc. badanych przyznało, że nie ma zdania w tej sprawie. 4 proc. respondentów zadeklarowało natomiast, że nie zgadza się z opinią prezydenta, która była punktem wyjścia do badania.

Kto najczęściej obwinia Nawrockiego, a kto Tuska?

Badanie pokazuje również ciekawe różnice między grupami respondentów. Karola Nawrockiego najczęściej wskazywały osoby powyżej 50. roku życia. W tej grupie odsetek odpowiedzi wyniósł 42 proc. Prezydenta częściej obwiniali także badani z wyższym wykształceniem — 34,2 proc.

Inaczej wyglądały wskazania dotyczące Donalda Tuska. Premiera najczęściej obwiniali respondenci w wieku 25–34 lata. W tej grupie uzyskał 29 proc. wskazań. Wysoki wynik odnotowano także wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym — 26 proc.

Mocne słowa Nawrockiego 3 maja

Punktem wyjścia do sondażu była wypowiedź Karola Nawrockiego podczas wystąpienia z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. Prezydent mówił wówczas, że konflikt polityczny w Polsce przekroczył niebezpieczną granicę.

– Powiedzmy sobie szczerze, że żyjemy dzisiaj w momencie, w którym konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę, niszczy rodziny, przekracza wszelkie możliwe granice. Poszedł za daleko, bo niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego – powiedział Karol Nawrocki.

Prezydent wskazywał również na problem kohabitacji, czyli sytuacji, w której głowa państwa i rząd pochodzą z przeciwnych obozów politycznych. W jego ocenie obecny model prowadzi do napięć między najważniejszymi ośrodkami władzy.

– Nie może być dalej tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki – apelował Nawrocki.

Prezydent zapowiedział też prace nad zmianami ustrojowymi i przypomniał o powołaniu Rady Nowej Konstytucji. Jak mówił, rozpoczęły się prace nad „konstytucją nowej generacji roku 2030”.

Sondaż po wystąpieniu prezydenta. Polacy ocenili odpowiedzialność za konflikt

Wyniki badania pokazują, że słowa o konflikcie politycznym wywołały pytanie o odpowiedzialność. Dla jednych winny jest przede wszystkim prezydent, dla innych premier, rządząca koalicja albo opozycja. W tle pozostaje jednak szerszy problem: coraz ostrzejsza kohabitacja i narastające napięcie między Pałacem Prezydenckim a rządem.

Badanie SW Research dla „Wprost” zostało przeprowadzone w dniach 5–6 maja 2026 roku metodą wywiadów online na panelu internetowym SW Panel. Wzięło w nim udział 835 dorosłych respondentów, a próba była reprezentatywna ze względu na płeć, wiek i wielkość miejscowości. Wyniki zaokrąglono do jednego miejsca po przecinku.

