Karol Nawrocki zaapelował do Donalda Trumpa. "Do takich decyzji będę zachęcał"

Karol Nawrocki oświadczył, że Polska ma gotową infrastrukturę, aby przyjąć wojska USA, jeśli Donald Trump zdecyduje się na ich relokację z Niemiec do innych krajów europejskich, w tym Polski.

Polska aktywnie zabiega o utrzymanie wojsk USA w Europie. Prezydent Nawrocki planuje przekonywać Donalda Trumpa, aby amerykańscy żołnierze, nawet po ewentualnym wycofaniu z Niemiec, pozostali w Europie.

Donald Trump planuje redukcję wojsk USA w Niemczech. Administracja Trumpa ogłosiła decyzję o wycofaniu około 5000 żołnierzy z Niemiec.

Prezydent Karol Nawrocki oświadczył, że Polska jest przygotowana na przyjęcie amerykańskich żołnierzy, jeśli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się na zmniejszenie ich liczby w Niemczech.

- Mamy do tego gotową infrastrukturę – podkreślił prezydent, zaznaczając, że obecność wojsk USA w Europie jest kluczowa dla bezpieczeństwa państw bałtyckich oraz Europy Środkowej i Wschodniej.

Apel Nawrockiego

Podczas swojej wizyty na Litwie, Nawrocki wyraził zamiar przekonania Donalda Trumpa do utrzymania amerykańskich żołnierzy w Europie, nawet w przypadku ich wycofania z Niemiec. Prezydent Polski argumentował, że natychmiastowe przejęcie przez Europę pełnej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo jest mało prawdopodobne.

- Myślę, że to jest zadanie dla prezydenta Polski w trosce o Polskę, ale też w trosce o całą Europę, aby przekonać prezydenta Donalda Trumpa, że gdy już taką decyzję co do komponentu w Niemczech podejmie, aby ci żołnierze zostali w Europie, czyli w Polsce albo w jednym z państw bałtyckich czy w innym regionie, to już decyzja pana prezydenta Donalda Trumpa. Ja do takich decyzji będę zachęcał, aby zostali w Europie – oświadczył.

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, również podkreślił strategiczne znaczenie obecności wojsk amerykańskich w Europie, uznając jej zwiększanie za „nasz strategiczny cel”.

Trump redukuje wojska w Niemczech

Administracja Donalda Trumpa ogłosiła decyzję o wycofaniu około 5000 żołnierzy z Niemiec w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy. Trump od dawna domagał się ograniczenia wsparcia militarnego dla Europy, wzywając europejskich liderów do większej odpowiedzialności za kwestie obronne.

Warto zaznaczyć, że początkowo Pentagon informował o wycofaniu 5000 wojskowych, jednak Trump później oświadczył, że liczba ta będzie większa. Obecnie w Niemczech stacjonuje od 35 do 37 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W 2020 roku Trump zapowiedział wycofanie 9,5 tys. żołnierzy, zarzucając Berlinowi niewypełnianie zobowiązań wobec NATO. Wówczas część wojsk miała trafić do Polski, ale plany te nie zostały zrealizowane.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz w wywiadzie telewizyjnym podkreślił, że pomimo różnic zdań, USA pozostają najważniejszym partnerem Niemiec w NATO.

