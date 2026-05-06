Mateusz Morawiecki uderza w Donalda Tuska przy pomocy AI? Nagranie w sieci

Donald Tusk wyraził opinię, że Polska nie powinna "podbierać" wojsk amerykańskich z innych krajów europejskich (takich jak Niemcy, Włochy, Hiszpania), jeśli Stany Zjednoczone rozważałyby ich wycofanie.

Mateusz Morawiecki ostro skrytykował wypowiedź Tuska, publikując animowany filmik na Twitterze, w którym zarzucił obecnemu premierowi "sabotowanie przesunięcia wojsk USA z Niemiec do Polski" i stawianie interesów Niemiec ponad polskie bezpieczeństwo.

W filmiku Morawieckiego podkreślono, że "każdy amerykański żołnierz na naszej ziemi to większe bezpieczeństwo", a Tusk, pomimo wcześniejszych ostrzeżeń o wojnie, sprzeciwia się zwiększeniu obecności wojsk USA, co według Morawieckiego dyskwalifikuje go jako premiera.

Słowa Donalda Tuska na temat amerykańskich wojsk w Polsce wywołały wiele emocji. Podczas 8. szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Armenii stwierdził, że Polska nie powinna ich podbierać z innych europejskich państw.

- Sprawa jest delikatna, jeśli chodzi o te plany wycofywania wojsk amerykańskich z niektórych państw europejskich, jak państwo pamiętacie, tam pojawiały się w przestrzeni publicznej zapowiedzi czy groźby wycofania wojsk amerykańskich z Niemiec, z Włoch, z Hiszpanii, chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi - mówił wówczas.

Morawiecki uderza w Tuska

Między innymi ta wypowiedź skłoniła Mateusza Morawieckiego do opublikowania na Twitterze filmiku z wymowną treścią. Całość wygląda jak animacja w komisowym stylu.

- Krótka historia jak Tusk sabotuje przesunięcie wojsk USA z Niemiec do Polski. Puenta? Nie zasługuje, by być polskim premierem! - napisał były premier w opisie.

Filmik pokazuje między innymi przerażonego Władimira Putina, uśmiechniętych żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych, Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego w towarzystwie Donalda Trumpa oraz Donalda Tuska w towarzystwie Urusuli von der Leyen.

- Donald Trump chce zwiększyć amerykański kontyngent w Polsce. Każdy amerykański żołnierz na naszej ziemi to większe bezpieczeństwo i każdy, kto stawia interes Polski na pierwszym miejscu rpzumie to i o to zabiega. Jeszcze niedawno Donald Tusk straszył wojną. Dziś sprzeciwia się obecności amerykańskich żołnierzy. Dlaczego? Bo Tuska martwi to, że amerykańscy żołnierze opuszczą Niemcy i przesuną się do Polski. Tusk chce być solidarny z Niemcami, nie z polskim bezpieczeństwem, a przecież Polska zasługuje na bezpieczeństwo. Za to Tusk nie zasługuje na to, by być polskim premierem - słyszymy w nagraniu.

Na końcu zaś słychać tłum krzyczący "Tusk out". Całość stanowi ostrą krytykę obecnego szefa rządu.

