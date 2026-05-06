Czarzasty kpi z Nawrockiego. „Pan tylko potrafi wetować”

Włodzimierz Czarzasty ostro zwrócił się do Karola Nawrockiego w „Sygnałach dnia” PR1.

Marszałek Sejmu zapytał prezydenta o skuteczność jego projektów ustaw w Sejmie.

Padł mocny zarzut, że Nawrocki „tylko potrafi wetować”.

Wypowiedź Czarzastego wpisuje się w polityczny spór wokół roli prezydenta i jego relacji z parlamentem.

Czarzasty uderza w Nawrockiego. Padło pytanie o skuteczność

Poranek w Programie 1 Polskiego Radia przyniósł mocną polityczną wypowiedź Włodzimierza Czarzastego. Polityk Lewicy postanowił zwrócić się bezpośrednio do prezydenta Karola Nawrockiego i zapytać go o sprawczość w Sejmie. Nie chodziło jednak o spokojną analizę prezydenckiej aktywności, lecz o wyraźną szpilę wymierzoną w głowę państwa.

Czarzasty zasugerował, że prezydent jest znacznie bardziej aktywny wtedy, gdy blokuje ustawy, niż wtedy, gdy sam próbuje przeprowadzić własne rozwiązania przez parlament. To mocny zarzut, bo dotyczy samego sedna prezydenckiej skuteczności, nie tylko prawa do weta, ale także umiejętności budowania poparcia dla własnych inicjatyw.

„Pan tylko potrafi wetować”. Mocne słowa w radiu

Włodzimierz Czarzasty w „Sygnałach dnia” PR1 wypowiedział słowa, które szybko mogą stać się jednym z najczęściej cytowanych komentarzy politycznych poranka.

Posłanka Dominika Chorosińska apeluje o pomoc. Dramatyczny wpis, ruszyła zbiórka

– Tak nawiasem, panie prezydencie, tak z rana się pana zapytam. Jak tam pana skuteczność w Sejmie, jeżeli chodzi o pana projekty ustaw? Bo widzę, że pan tylko potrafi wetować, ale co do skuteczności i umiejętności przeprowadzenia czegoś konstruktywnego, to nie za bardzo – stwierdził Włodzimierz Czarzasty w Programie 1 Polskiego Radia.

Wypowiedź Czarzastego była krótka, ale odnosiła się do istotnego sporu o rolę prezydenta w procesie legislacyjnym. Marszałek Sejmu zestawił korzystanie przez Karola Nawrockiego z prawa weta z pytaniem o los prezydenckich projektów ustaw w parlamencie. Tym samym zwrócił uwagę na kwestię skuteczności głowy państwa nie tylko w blokowaniu ustaw, lecz także w budowaniu poparcia dla własnych inicjatyw.

Spór o prezydenckie weta i projekty ustaw

Słowa Czarzastego wpisują się w szerszą debatę o relacjach między prezydentem a Sejmem. Prawo weta jest jednym z najważniejszych narzędzi, jakimi dysponuje głowa państwa w procesie ustawodawczym. Pozwala prezydentowi zatrzymać ustawę uchwaloną przez parlament, a jej ponowne przyjęcie wymaga odpowiedniej większości.

W praktyce każde prezydenckie weto staje się więc nie tylko decyzją prawną, ale także wydarzeniem politycznym. Dla zwolenników prezydenta może być dowodem kontroli nad procesem legislacyjnym i obrony własnego stanowiska. Dla jego krytyków — sygnałem blokowania działań większości parlamentarnej.

Czarzasty w swojej wypowiedzi przesunął jednak akcent z samego prawa do wetowania ustaw na pytanie o skuteczność własnych inicjatyw prezydenta. Zasugerował, że ocena aktywności głowy państwa powinna obejmować nie tylko to, które ustawy są blokowane, ale również to, jakie projekty prezydenckie udaje się przeprowadzić przez Sejm.

Poniżej galeria zdjęć: Włodzimierz Czarzasty robi budki dla ptaków

31

Biedrzycka Expressem | 2025 05 05 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.