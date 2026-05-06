Burza wokół prof. Ryszarda Piotrowskiego z Rady ds. Nowej Konstytucji! Jego wywiad wywołał poruszenie

Profesor Ryszard Piotrowski, członek nowo powołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego Rady Nowej Konstytucji, stwierdził w wywiadzie, że Polsce nie jest potrzebna nowa ustawa zasadnicza. To zaskakujące, ponieważ celem Rady jest właśnie praca nad nową konstytucją.

Wypowiedź profesora Piotrowskiego wywołała szeroką falę komentarzy i krytyki w mediach społecznościowych. Obserwatorzy, aktywiści i dziennikarze podkreślali paradoks sytuacji, w której członek organu mającego tworzyć nową konstytucję neguje jej potrzebę.

Mimo że wypowiedź Piotrowskiego była zaskakująca dla wielu, niektórzy wskazują, że profesor już wcześniej wyrażał podobne poglądy. Sugeruje to, że prezydent Nawrocki mógł być świadomy jego stanowiska, powołując go do Rady.

W niedzielę prezydent Karol Nawrocki zainaugurował działalność Rady Nowej Konstytucji. Wśród pierwszych członków, którzy otrzymali akty powołania, znaleźli się m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, były marszałek Sejmu Józef Zych oraz konstytucjonalista Ryszard Piotrowski. Prezydent Nawrocki podkreślił, że celem Rady jest "praca nad konstytucją nowej generacji roku 2030".

Zaskakujące słowa prof. Piotrowskiego

Kilka dni po powołaniu do Rady, profesor Ryszard Piotrowski udzielił wywiadu "Gościowi Niedzielnemu". Wypowiedź eksperta zaskoczyła, biorąc pod uwagę, że Rada ma zajmować się projektem nowej konstytucji.

- Nie jest nam potrzebny żaden reset, nie jest nam potrzebna żadna nowa konstytucja. To ludzie powinni się zmienić, zmienić swoje podejście do państwa i prawa, dopóki nie jest jeszcze za późno - stwierdził.

Słowa profesora Piotrowskiego spotkały się z szerokim odzewem w mediach społecznościowych. Krzysztof Izdebski, aktywista, skomentował: "Ciekawa opinia człowieka powołanego przez prezydenta do rady mającej proponować zmiany w konstytucji. Samo pasmo sukcesów z tymi radami".

Dziennikarz xyz.pl Rafał Mrowicki przypomniał, że "Prof. Piotrowski już w sierpniu wypowiadał się w podobnym duchu na temat prezydenckich zapędów konstytucyjnych", sugerując, że poglądy profesora nie powinny być zaskoczeniem dla prezydenta.

Publicystka Katarzyna Sadło ironicznie zauważyła: "Pierwszy wywiad po wejściu do rady mającej napisać nową konstytucję…".

Profesor ekonomii Maciej Bałtowski ocenił: "Czyżby dr hab. Piotrowski wycofał się z Rady Konstytucyjnej Pana Prezydenta? Szybko".`

Michał Nowak z Koalicji Obywatelskiej zwrócił uwagę na paradoks sytuacji: "Człowiek powołany przez prezydenta do rady mającej napisać nową konstytucję uważa, że nie jest nam potrzebna nowa konstytucja".

Prawnik Kamil Zaradkiewicz podsumował debatę, wyrażając odmienne zdanie: "Wychodzi na to, że w ocenie kolegi Piotrowskiego nic nie trzeba zmieniać poza ludźmi. Oczywiście kompletnie się z tym nie zgadzam - obecna Konstytucja jest aktem fatalnym z wielu powodów i im szybciej stworzona zostanie nowa i nowoczesna, tym lepiej dla Polski".

