Marcin Przydacz ostro wypunktował Donalda Tuska! Nie gryzł się w język

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-05-06 10:07

Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP, skomentował ostatnie wypowiedzi premiera Donalda Tuska dotyczące potencjalnego zagrożenia wojną. Współpracownik Karola Nawrockiego wyraził zaniepokojenie tonem premiera, podkreślając brak sygnałów uzasadniających tak alarmistyczne komunikaty.

Marcin Przydacz

i

Autor: Marek Kudelski/Super Express Marcin Przydacz
  • Marcin Przydacz skrytykował Donalda Tuska za "straszenie Polaków wojną", twierdząc, że brak jest sygnałów uzasadniających tak alarmistyczne komunikaty i stawiając premiera przed wyborem: albo ukrywa ważne raporty przed Prezydentem, albo jest niepoważny.
  • Przydacz potwierdził stabilną obecność wojsk amerykańskich w Polsce i wyraził otwartość strony amerykańskiej na dyskusję o zwiększeniu ich liczby, jednocześnie krytykując premiera Tuska za niechęć do "podbierania" żołnierzy USA z innych krajów europejskich, mimo jego wcześniejszych ostrzeżeń o wojnie.
  • Przydacz zarzucił rządowi "gigantyczną operację dezinformacyjno-prowokacyjną" w sprawie ustawy o kryptowalutach i firmy Zondacrypto, wskazując na "zawalenie tematu" przez rząd i służby oraz sugerując, że ewentualna decyzja prezydenta o podpisaniu ustawy będzie zależała od jej ostatecznej treści po przejściu przez proces parlamentarny.

Marcin Przydacz stanowczo skrytykował słowa premiera Tuska, sugerujące bliskie zagrożenie wojną.

- Nie ma takich sygnałów, aby straszyć Polaków i mówić, że już za kilka tygodni, miesięcy dojdzie do eskalacji. To jest znak zapytania, dlaczego premier straszy Polaków – powiedział na antenie RMF FM.

Podkreślił, że Kancelaria Prezydenta RP zwróciła się do strony rządowej z prośbą o udostępnienie pełnych raportów dotyczących bezpieczeństwa. Polityk postawił premiera w trudnej sytuacji, sugerując dwie możliwości.

- Albo jest tak, że premier, wiedząc, że za chwilkę będzie wojna, ukrywa wiedzę o raportach, o konkretach, które ma w dyspozycji przed zwierzchnikiem sił zbrojnych, albo premier jest niepoważnym człowiekiem i straszy Polaków - ocenił.

Zaznaczył, że do tej pory Kancelaria Prezydenta nie otrzymała żadnych konkretnych dokumentów, a jedynie "jakieś śmieszne odpowiedzi".

Obecność wojsk amerykańskich w Polsce

W kontekście bezpieczeństwa, Przydacz odniósł się również do wypowiedzi premiera Tuska, który wyraził niechęć do "podbierania" żołnierzy amerykańskich z innych krajów europejskich.

- Jeśli premier uważa, że za kilka miesięcy ma być wojna, to dlaczego sam mówi, że nie chce żołnierzy amerykańskich – pytał, przypominając wcześniejsze doniesienia o możliwym wycofaniu wojsk USA z Niemiec, Włoch czy Hiszpanii.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP potwierdził, że Karol Nawrocki, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP, rozmawiał z Donaldem Trumpem na temat obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce.

Pyrrusowe zwycięstwo Donalda Tuska. Te wyniki mogą przyprawić go o mdłości

- Nie ma zagrożeń zmniejszania liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce – zadeklarował.

Dodał, że istnieje pewnego rodzaju otwartość po stronie amerykańskiej do tej dyskusji na temat zwiększenia ich liczby. Podkreślił, że Polska powinna dbać o własny interes, a w przypadku relokacji wojsk amerykańskich z innych państw, lepszym rozwiązaniem byłoby ich przeniesienie do Polski. Zdaniem Przydacza, Polska dysponuje odpowiednią infrastrukturą, szczególnie w regionie Warmińsko-Mazurskim, a także w Poznaniu, gdzie znajduje się Wysunięte dowództwo V Korpusu USA.

Ustawa o kryptowalutach 

Kolejnym tematem poruszonym w rozmowie była zapowiedź premiera Tuska o powrocie projektu ustawy dotyczącej kryptoaktywów. Tomasz Terlikowski zapytał Przydacza, czy prezydent skorzysta z "ostatniej szansy", jaką premier daje obozowi Zjednoczonej Prawicy w tej sprawie.

Przydacz wyraził przekonanie, że wokół ustawy o kryptowalutach, a konkretnie w sprawie Zondacrypto, ma miejsce "celowa, gigantyczna operacja dezinformacyjno-prowa". Stwierdził, że "temat został absolutnie zawalony przez rząd i podległe mu służby". Podkreślił, że dotychczasowe ustawy dotyczyły polskich firm, nie Zondacrypto, a przepisy przejściowe miały obowiązywać do czerwca 2026 roku.

Odpowiadając na pytanie o ewentualne podpisanie ustawy przez prezydenta, Przydacz zaznaczył, że najpierw musi ona przejść cały proces parlamentarny. Dodał, że "ta koalicja coraz bardziej trzeszczy i to widać", sugerując, że rząd może mieć problemy z przeprowadzeniem ustawy. Ostateczna decyzja prezydenta będzie zależała od ostatecznej treści przepisów.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

Donald Tusk
Galeria zdjęć 19
QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja?
Pytanie 1 z 10
Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku?
Sekielski OSTRO: W obecnej konstytucji prezydent ma MOC DESTRUKCYJNĄ
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK
MARCIN PRZYDACZ