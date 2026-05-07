Donald Tusk podaruje papieżowi coś wyjątkowego. "Mam nadzieję, że się ucieszy"

W czwartek 7 maja papież Leon XIV przyjmie na audiencji polskiego premiera Donalda Tuska o godz. 9:00 oraz amerykańskiego sekretarza stanu Marca Rubio o godz. 11:30.

Premier Tusk podaruje papieżowi Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim.

Donald Tusk spotka się również z kard. Pietro Parolinem, złoży kwiaty na grobie św. Jana Pawła II, a następnie o 15:30 spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni.

W czwartek 7 maja papież przyjmie na osobnych audiencjach polskiego premiera Donalda Tuska oraz amerykańskiego sekretarza stanu Marca Rubio. Donald Tusk po raz pierwszy spotka się Leonem XIV. Lider Koalicji Obywatelskiej kilkakrotnie i szef rządu odwiedzał już Watykan zarówno jako premier, jak i przewodniczący Rady Europejskiej. Polski premier zostanie przyjęty przez papieża o godz. 9 rano, a amerykański sekretarz stanu o godz. 11.30.

Tuż przed wyznaczoną godziną audiencji premier Tusk ujawnił, co podaruje papieżowi Leonowi XIV. - Za chwilę rozpoczynam wizytę u Ojca Świętego Leona XIV. W podarunku wiozę Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim. Mam nadzieję, że się ucieszy - napisał w mediach społecznościowych. To jednak nie koniec spotkań Tuska tego dnia w Watykanie.

Szef polskiego rządu ma także umówione spotkanie z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolinem. Następnie premier Tusk złoży kwiaty na grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra, zaś o godz. 15.30 szef rządu spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni w Palazzo Chigi.

Za chwilę rozpoczynam wizytę u Ojca Świętego Leona XIV. W podarunku wiozę Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim. Mam nadzieję, że się ucieszy.— Donald Tusk (@donaldtusk) May 7, 2026

Ostatnio Donald Tusk był w Watykanie na spotkaniu z papieżem Franciszkiem. Było to w 2019 roku, a towarzyszyła mu wtedy najbliższa rodzin, czyli żona Małgorzata Tusk, syn Michał Tusk z rodziną: żoną i trzema synami oraz córka Katarzyna Tusk z mężem Stanisławem i starszą córeczką (Kasia miała wtedy tylko jedno dziecko) - Z rodziną u Papieża Franciszka. Właśnie przedstawiam swoją wnuczkę - napisał ówczesny szef Rady Europejskiej.

W 2007 roku zaś Donald Tusk był z wizytą u papieża Benedykta XVI. Rozmowa w cztery oczy trwała wtedy około 20 minut. Wtedy polityk także przyjechał do papieża z prezentem. Na zakończenie Donald Tusk podarował papieżowi model żaglowca ze srebra.

