Szczere wyznanie Andrzeja Poczobuta. Tak wygląda jego powrót do zdrowia: "Demony nagle na mnie się rzuciły"

Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz, został uwolniony 28 kwietnia w ramach wymiany więźniów i natychmiast przewieziony do szpitala MSWiA w Warszawie na szczegółowe badania. Mimo, że czuje się "lepiej niż sądził", przyznaje, że adaptacja do wolności jest trudna, a nocne koszmary z więzienia go prześladują.

Poczobut był więziony od 2021 roku i skazany w 2023 roku na osiem lat kolonii karnej za "wzniecanie nienawiści" i "wzywanie do działań na szkodę Białorusi" z powodu krytycznych wypowiedzi na temat Alaksandra Łukaszenki. Organizacje praw człowieka uznawały go za więźnia politycznego.

Mimo dramatycznych przeżyć i lat spędzonych w więzieniu, Andrzej Poczobut rozważa powrót na Białoruś, o czym świadczą jego pierwsze słowa po uwolnieniu skierowane do Donalda Tuska: "Czy będę mógł wrócić?".

Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz i publicysta, został uwolniony 28 kwietnia w ramach wymiany więźniów. Niemal natychmiast przewieziono go do szpitala MSWiA w Warszawie, gdzie przechodzi szczegółowe badania. Już na granicy przeprowadzono pierwsze badania. W czwartek Poczobut opublikował wpis na platformie X, w którym podsumował swój stan zdrowia.

- Nie ma ludzi zdrowych, są źle zdiagnozowani – stwierdził, dodając jednak, że czuje się "lepiej niż sądził".

Dziennikarz przyznał, że powoli adaptuje się do wolności, co nie jest łatwe.

- Co nocy śni mi się więzienie, a przecież tam nocnych koszmarów nie miałem… Teraz demony nagle na mnie się rzuciły. Cóż, takie jest życie – napisał Poczobut.

Wsparcie po uwolnieniu

O hospitalizacji Poczobuta informowała jego żona, Oksana, która określiła poranek w warszawskim szpitalu jako "najmilszy z możliwych". Oksana Poczobut przekazała również, że jej męża odwiedziła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

- Wzruszająca chwila. Andrzeju, wspaniale, że jesteś ze swoją rodziną. Wspaniale, ze jesteś z nami – skomentowała Kidawa-Błońska. Zdjęcie Poczobuta z żoną udostępniła także liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska, potwierdzając, że dziennikarz trafił do szpitala na badania.

Andrzej Poczobut przez wiele lat współpracował z polskimi mediami, relacjonując sytuację na Białorusi. Jego krytyczne wypowiedzi na temat Alaksandra Łukaszenki doprowadziły do aresztowania w 2021 roku. Dwa lata później został skazany na osiem lat kolonii karnej za rzekome "wzniecanie nienawiści" i "wzywanie do działań na szkodę Białorusi". Apelacja została odrzucona, a Poczobut trafił do kolonii karnej w Nowopołocku. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego, a polskie władze domagały się jego uwolnienia.

Mimo dramatycznych przeżyć, Andrzej Poczobut nadal rozważa powrót na Białoruś. Tuż po jego uwolnieniu Donald Tusk opublikował zdjęcie z opozycjonistą, informując, że pierwsze słowa Poczobuta brzmiały: "Czy będę mógł wrócić?".

Sonda Jak oceniasz uwolnienie Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia? Zdecydowany sukces polskiej i amerykańskiej dyplomacji Raczej sukces dyplomatyczny, ale z elementami ustępstw Raczej ustępstwo, niż prawdziwy sukces dyplomatyczny Zdecydowane ustępstwo na rzecz Białorusi Trudno powiedzieć

„Nie ma ludzi zdrowych, są źle zdiagnozowani"(c). Ale jest lepiej niż sądziłem. Adoptuje się powoli do wolności. To nie jest wcale takie łatwe. Co nocy śni mi się więzienie, a przecież tam nocnych koszmarów nie miałem… teraz demony nagle na mnie się rzuciły. Cóż takie jest życie — Andrzej Poczobut (@poczobut) May 7, 2026