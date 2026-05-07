Czy Polska powinna mieć nową konstytucję? Polacy zabrali głos

Prezydent chce nowej konstytucji

Karol Nawrocki zapowiedział, że rozpoczyna prace nad „Konstytucją nowej generacji roku 2030”. W tym celu powołał specjalną radę, która ma opracować nowe rozwiązania, i zaprosił do niej prawników oraz przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych. Z wypowiedzi prezydenta wynika, że konstytucja powinna zostać zmodernizowana lub napisana od nowa.

„Jak oceniasz obecną konstytucję RP?” – takie pytanie usłyszeli ankietowani przez Instytut Badań Pollster. Okazuje się, że 60 proc. Polaków ocenia ją dobrze (przeciwnego zdania jest 22 proc. ankietowanych, a 18 proc. nie ma zdania).

Prof. Piotrowski: Jeżeli wprowadzimy system prezydencki lub kanclerski, to część społeczeństwa poczuje się wykluczona

Opinie Polaków są podzielone

Ankieterzy zadali dodatkowe pytanie: „Czy uważasz, że w Polsce powinna zostać uchwalona nowa Konstytucja?”. Większość, bo 42 proc. badanych, uważa, że nie ma takiej potrzeby, ale niewiele mniej z nas (37 proc.) jest za nową konstytucją. Z kolei zdania w tej sprawie nie ma 21 proc. Polaków.

Czy oczekiwania prezydenta rozmijają się z poglądami Polaków? – Na kwestię narracji prezydenta trzeba spoglądać szerzej. Odczytuję jego inicjatywę jako jego osobistą opinię, prezydentowi Nawrockiemu jest bowiem bliski system prezydencki. Uważam, że prezydent chce niejako zbudować swój „pomnik”. Natomiast wyniki badania wskazują, że konstytucja nie jest bardzo zła, ale wymaga pewnych korekt – komentuje dr Bartłomiej Machnik, politolog z UKSW.

Badania zostały wykonane w dniach 5-6 maja na próbie 1024 dorosłych Polaków.

21

EXB wstęp 07.05.2026 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.