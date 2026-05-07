Czy Polska powinna mieć nową konstytucję? Polacy zabrali głos

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-05-07 14:40

Prezydent Karol Nawrocki (43 l.) powołał Radę ds. Nowej Konstytucji, która ma opracować projekt nowej ustawy zasadniczej. A jak Polacy oceniają obowiązującą konstytucję? Sprawdził to Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”. Okazuje się, że większość z nas (60 proc.) ocenia konstytucję dobrze, a tylko 22 proc. źle.

Karol Nawrocki na obchodach 100-lecia Gdyni

i

Autor: SE/Gadom Prezydent Karol Nawrocki przemawia na scenie w granatowym garniturze z bordowym krawatem, trzymając rękę na piersi i drugą uniesioną w geście. Za nim widoczne są niebieskie światła. O powołaniu Rady Biznesu przeczytasz na Super Biznes.

Prezydent chce nowej konstytucji

Karol Nawrocki zapowiedział, że rozpoczyna prace nad „Konstytucją nowej generacji roku 2030”. W tym celu powołał specjalną radę, która ma opracować nowe rozwiązania, i zaprosił do niej prawników oraz przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych. Z wypowiedzi prezydenta wynika, że konstytucja powinna zostać zmodernizowana lub napisana od nowa.

„Jak oceniasz obecną konstytucję RP?” – takie pytanie usłyszeli ankietowani przez Instytut Badań Pollster. Okazuje się, że 60 proc. Polaków ocenia ją dobrze (przeciwnego zdania jest 22 proc. ankietowanych, a 18 proc. nie ma zdania).

Prof. Piotrowski: Jeżeli wprowadzimy system prezydencki lub kanclerski, to część społeczeństwa poczuje się wykluczona

Opinie Polaków są podzielone

Ankieterzy zadali dodatkowe pytanie: „Czy uważasz, że w Polsce powinna zostać uchwalona nowa Konstytucja?”. Większość, bo 42 proc. badanych, uważa, że nie ma takiej potrzeby, ale niewiele mniej z nas (37 proc.) jest za nową konstytucją. Z kolei zdania w tej sprawie nie ma 21 proc. Polaków.

Czy oczekiwania prezydenta rozmijają się z poglądami Polaków? – Na kwestię narracji prezydenta trzeba spoglądać szerzej. Odczytuję jego inicjatywę jako jego osobistą opinię, prezydentowi Nawrockiemu jest bowiem bliski system prezydencki. Uważam, że prezydent chce niejako zbudować swój „pomnik”. Natomiast wyniki badania wskazują, że konstytucja nie jest bardzo zła, ale wymaga pewnych korekt – komentuje dr Bartłomiej Machnik, politolog z UKSW.

Badania zostały wykonane w dniach 5-6 maja na próbie 1024 dorosłych Polaków.

Warszawa. Marsz Konstytucji 3 Maja
Galeria zdjęć 21
EXB wstęp 07.05.2026
Sonda
Czy Twoim zdaniem powinna zostać napisana w Polsce nowa konstytucja?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki