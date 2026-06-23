Nawrocki rozmawiał z Erdoganem. W centrum bezpieczeństwo, NATO i gospodarka

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
PAP
PAP
2026-06-23 23:24

Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Ankarze spotkał się z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Głównymi tematami rozmów były kwestie bezpieczeństwa, przygotowania do nadchodzącego szczytu NATO oraz rozwój współpracy gospodarczej między Polską a Turcją.

Prezydent Karol Nawrocki przemawia na mównicy, ubrany w garnitur z białą koszulą i krawatem w paski, obok widoczna flaga Polski. Zdjęcie przedstawia polityka podczas wystąpienia, gdzie poruszane są ważne tematy, o których przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Super Express Karol Nawrocki, prezydent IPN, przemawiający za mównicą z napisem "Politechnika Gdańska" w eleganckim garniturze i krawacie. W tle widoczna polska flaga. Nawrocki wezwał do przeprosin osoby krytykujące Straż Graniczną, o czym szerzej przeczytasz na Super Biznes.
  • Polska i Turcja umacniają strategiczne partnerstwo, podkreślając historyczne więzi oraz kluczową rolę Ankary w bezpieczeństwie europejskim i NATO.
  • Wymiana handlowa przekroczyła 10 mld dolarów, a liderzy zacieśniali współpracę gospodarczą, transportową i dyskutowali o inicjatywie Trójmorza.
  • Sprawdź, jak ten sojusz, z udziałem Turcji jako filaru wschodniej flanki i posiadacza największej lądowej armii NATO, kształtuje przyszłość bezpieczeństwa.

Nawrocki podkreślił znaczenie Turcji jako jednego z najważniejszych partnerów Polski oraz sprawdzonego sojusznika w Sojuszu Północnoatlantyckim. Zwrócił uwagę na rolę Ankary w budowaniu bezpieczeństwa europejskiego, szczególnie w regionie Morza Czarnego.

-  W polskiej pamięci historycznej pozostaje fakt, że Imperium Osmańskie nigdy nie uznało rozbiorów Rzeczpospolitej. To jeden z sygnałów trwałości więzi między naszymi narodami (...) Dlatego tak bardzo cieszy mnie intensywność kontaktów polsko-tureckich - powiedział Karol Nawrocki.

Podczas spotkania przywódcy omówili również zagadnienia związane z dalszym wzmacnianiem współpracy gospodarczej. Erdogan wskazał, że wymiana handlowa między Polską a Turcją przekroczyła już poziom 10 mld dolarów rocznie, osiągając cel wyznaczony wcześniej przez oba państwa.

W rozmowach pojawiły się także kwestie transportowe oraz znaczenie inicjatywy Trójmorza. Rozmowy w Ankarze dotyczyły ponadto przygotowań do zbliżającego się szczytu NATO, a także sytuacji bezpieczeństwa w regionie. Według strony polskiej Turcja pozostaje ważnym partnerem dla stabilności wschodniej i południowej flanki Sojuszu.

-  Dziękuję panu prezydentowi i panom ministrom, że zauważacie te formaty regionalne, tak ważne dla Polski, jak inicjatywa Trójmorza [...], jak i inicjatywę B9, całej wschodniej flanki NATO. Nie da się zbudować wschodniej flanki NATO, bez dostrzegania ogromnego potencjału, jaki niesie Polska na północy, odpowiedzialna także za Morze Bałtyckie, i Turcja, największa lądowa armia NATO w Europie, w zakresie Morza Czarnego - podkreślił Nawrocki.

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KAROL NAWROCKI