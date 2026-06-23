Nawrocki rozmawiał z Erdoganem. W centrum bezpieczeństwo, NATO i gospodarka

Polska i Turcja umacniają strategiczne partnerstwo, podkreślając historyczne więzi oraz kluczową rolę Ankary w bezpieczeństwie europejskim i NATO.

Wymiana handlowa przekroczyła 10 mld dolarów, a liderzy zacieśniali współpracę gospodarczą, transportową i dyskutowali o inicjatywie Trójmorza.

Sprawdź, jak ten sojusz, z udziałem Turcji jako filaru wschodniej flanki i posiadacza największej lądowej armii NATO, kształtuje przyszłość bezpieczeństwa.

Nawrocki podkreślił znaczenie Turcji jako jednego z najważniejszych partnerów Polski oraz sprawdzonego sojusznika w Sojuszu Północnoatlantyckim. Zwrócił uwagę na rolę Ankary w budowaniu bezpieczeństwa europejskiego, szczególnie w regionie Morza Czarnego.

- W polskiej pamięci historycznej pozostaje fakt, że Imperium Osmańskie nigdy nie uznało rozbiorów Rzeczpospolitej. To jeden z sygnałów trwałości więzi między naszymi narodami (...) Dlatego tak bardzo cieszy mnie intensywność kontaktów polsko-tureckich - powiedział Karol Nawrocki.

Podczas spotkania przywódcy omówili również zagadnienia związane z dalszym wzmacnianiem współpracy gospodarczej. Erdogan wskazał, że wymiana handlowa między Polską a Turcją przekroczyła już poziom 10 mld dolarów rocznie, osiągając cel wyznaczony wcześniej przez oba państwa.

W rozmowach pojawiły się także kwestie transportowe oraz znaczenie inicjatywy Trójmorza. Rozmowy w Ankarze dotyczyły ponadto przygotowań do zbliżającego się szczytu NATO, a także sytuacji bezpieczeństwa w regionie. Według strony polskiej Turcja pozostaje ważnym partnerem dla stabilności wschodniej i południowej flanki Sojuszu.

- Dziękuję panu prezydentowi i panom ministrom, że zauważacie te formaty regionalne, tak ważne dla Polski, jak inicjatywa Trójmorza [...], jak i inicjatywę B9, całej wschodniej flanki NATO. Nie da się zbudować wschodniej flanki NATO, bez dostrzegania ogromnego potencjału, jaki niesie Polska na północy, odpowiedzialna także za Morze Bałtyckie, i Turcja, największa lądowa armia NATO w Europie, w zakresie Morza Czarnego - podkreślił Nawrocki.

Turcja jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów, sprawdzonym sojusznikiem w NATO i państwem odgrywającym istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Europy, a w sposób szczególny regionu Morza Czarnego. Razem z Prezydentem @RTErdogan dyskutowaliśmy o zakresach działań… pic.twitter.com/xdnunPsXE1— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) June 23, 2026