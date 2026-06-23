Zełenski "wystawił Tuska na pośmiewisko"?! Człowiek Nawrockiego bezlitosny

To miała być jedna z najważniejszych wizyt politycznych końca czerwca.

Wołodymyr Zełenski był oczekiwany w Gdańsku podczas Konferencji Odbudowy Ukrainy.

Już wiadomo, że prezydent Ukrainy zrezygnował jednak z przyjazdu.

Głos w tej sprawie zabrał Marcin Przydacz.

Wyraził on bardzo bezkompromisową opinię na temat decyzji Zełenskiego.

Od kiedy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych tytuł "Bohaterów UPA", relacje ukraińskiego prezydenta z naszymi władzami mocno się ochłodziły, co spotęgowała jeszcze decyzja Karola Nawrockiego o odebraniu mu Orderu Orła Białego. Mimo to do wtorku 23 czerwca nie było pewne, czy prezydent Ukrainy zdecyduje się nie pojawiać w naszym państwie na konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku. Teraz jednak już wiadomo, że zamiast niego przyjedzie premier Ukrainy Julia Swyrydenko.

Zobacz: Rafał i Aleksander pobili Adama Niedzielskiego. "Chrześcijańskie podejście" byłego ministra

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, umieścił na platformie X wpis, w którym przypomniał, że gospodarzami wydarzenia mieli być premier Donald Tusk oraz prezydent Zełenski. Po rezygnacji tego drugiego, szef polskiego rządu został, w jego bezkompromisowej opinii, "wystawiony na pośmiewisko". - Zaproszenia na Konferencję do Gdańska były wspólnie podpisane przez premiera Tuska i prezydenta Zelenskiego. Obaj mieli więc być gospodarzami i przyjmować gości. Prezydent Ukrainy, mimo zaproszenia już gości, rezygnuje z udziału i wystawia tym samym premiera Tuska na pośmiewisko - napisał.

Sprawdź: Kolejna afera ze szpitalem i przedstawicielem KO! Ekspresowe badanie! "Będzie musiała to wyjaśnić"

Następnie dodał:

- Nie mam żadnej satysfakcji z tego, że Premier Rzeczypospolitej jest upokarzany na arenie międzynarodowej. W przypadku tego premiera nie jest to niestety pierwszy raz.

Sonda Czy prezydent Nawrocki słusznie odebrał order Zełenskiemu? Tak, to była konieczna decyzja Nie, to pogłębia kryzys z Ukrainą Trudno powiedzieć

M. PRZYDACZ: MERKEL CHCIAŁA OBŁASKWIAĆ PUTINA MILIARDAMI EURO. PREZYDENT NAWROCKI NIE NAMAWIA SĘDZIÓW DO BUNTU | SEDNO SPRAWY