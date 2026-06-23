Kolejna afera ze szpitalem i przedstawicielem KO! Ekspresowe badanie! "Będzie musiała to wyjaśnić"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-06-23 11:06

Rok 2026 stoi pod znakiem afer, w których główną rolę odgrywają szpitale i przedstawiciele ugrupowania Donalda Tuska. Po senatorze Tomaszu Lenzu, posłance Krystynie Szumilas, gigantycznym skandalu w warszawskim Szpitalu Południowym, teraz portal Zero.pl opisał przypadek posłanki Małgorzaty Pępek. Kobieta miała wejść na specjalistyczne badania w szpitalu w Żywcu bez kolejki. Czekała na nie zaledwie trzy tygodnie, podczas gdy standardowy czas oczekiwania dla zwykłych pacjentów to... 23 miesiące! Goszcząc w programie "Graffiti" na antenie Polsat News głos w sprawie tych doniesień zabrał rzecznik rządu Adam Szłapka.

Małgorzata Pępek, posłanka KO, uśmiecha się na tle Szpitala Żywiec, w którym miała skorzystać ze specjalistycznego badania poza kolejką. Cała afera jest szeroko komentowana, a więcej na ten temat przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Karolina Kocięcka / Wikipedia, Małgorzata Pępek - Poseł na Sejm RP / Facebook/ Facebook
  • Kolejna afera szpitala rozgrzała Polskę.
  • Tym razem główną bohaterką została posłanka KO Małgorzata Pępek.
  • Kobieta miała skorzystać ze świadczeń szpitala w Żywcu poza kolejką.
  • Głos w sprawie zabrał już rzecznik rządu Adam Szłapka.

Ekspresowe badanie posłanki

Dziennikarze portalu Zero.pl Patryk Słowik i Jakub Styczyński ujawnili, że posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek wykonała specjalistyczne badanie w szpitalu w Żywcu, omijając kolejkę. Badanie, na które została zapisana poza kolejką, zostało przeprowadzone 22 lutego 2025 r. Posłanka czekała na wizytę trzy tygodnie, a tak krótki czas oczekiwania zawdzięcza położnej pracującej na oddziale położnictwa żywieckiego szpitala.

Sprawdź: Najpierw Tomasz Lenz, teraz Krystyna Szumilas. Kolejna "afera szpitalna" w KO! Szokujące ustalenia!

- Badanie zorganizowała jej koleżanka z partii zatrudniona w tej placówce. Gdy dyrekcja szpitala wykryła nieprawidłowość, poinformowała posłankę, że badanie nie zostanie rozliczone z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pępek zignorowała to pismo. Po otrzymaniu pisma ze szpitala posłanka zmieniła radykalnie ton wobec placówki. Wcześniej apelowała o rządowe wsparcie finansowe dla żywieckiego szpitala i chwaliła jego władze. Po incydencie zaczęła kierować do ministrów interpelacje krytykujące zarząd lecznicy, wskazując na rzekome wypaczenia w jej działalności - czytamy. Co ciekawe, szpital w Żywcu w piśmie do posłanki tłumaczył, że każdy pacjent powinien być przyjmowany zgodnie z kolejką, jednak nie zażądał od Pępek zwrotu pieniędzy za badanie. Poproszono jedynie, by w przyszłości nie korzystała z podobnych przywilejów.

Zobacz: KO nie miała litości dla Lenza. Senator wyrzucony z partii po aferze w szpitalu

- Zostałam zapisana na (wskazane przez posłankę badanie) przez osobę pracującą na oddziale położnictwa, będącą w strukturach Koalicji Obywatelskiej. Zrobiła mi przysługę, bo z powodu obowiązków zawodowych nie miałam czasu przyjść sama zarejestrować się w szpitalu - oświadczyła posłanka w rozmowie z portalem. W opinii Pępek skoro posłanka "płaci składki", to "badanie w szpitalu jej się należało". Jak twierdzi, "żałuje, że nie poszła prywatnie, bo nie miałaby teraz nieprzyjemności".

Szłapka mówi o ewentualnych konsekwencjach

Zapytany o te doniesienia na antenie Polsat News rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że posłanka "będzie musiała to wszystko bardzo precyzyjnie wyjaśnić i pewnie też w zależności od tego, jak to będzie wyglądało, będą konsekwencje". - W żadnej mierze nie bronię tego typu sytuacji. Wszystko musi być wyjaśnione, tak jak powiedziałem. Nikt nie będzie tutaj uciekał za granicę, nikt nie będzie otrzymywał awansu. Wiemy, że tak było wcześniej. Więc każda tego sprawa musi być wyjaśniona - mówił.

Polecany artykuł:

Popłoch w KO! "Tusk się przejął"! Poleci ważna głowa? Są dwa nazwiska!
Sonda
Czy zarobki lekarzy pracujących w publicznych szpitalach powinny być jawne?
PROF. DUDEK: LEKARZ-MILIONER Z KO TO BYŁ EWIDENTNY OSZUST! "KAŻDY MA SWOJEGO MISIEWICZA!"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PĘPEK
ŻYWIEC
KOALICJA OBYWATELSKA (KO)