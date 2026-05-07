Koniec bezkarnego porzucania psów? Senat powiedział „tak”

Senat poparł ustawę o KROPiK, czyli Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów.

Nowe przepisy zakładają obowiązkowe czipowanie i rejestrację wszystkich psów.

System ma objąć także koty, ale w ich przypadku zasady będą bardziej zróżnicowane.

Rejestr ma być prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Maksymalny koszt oznakowania i rejestracji ma wynosić obecnie około 50 zł za każdą z tych czynności.

Celem ustawy jest ograniczenie bezdomności zwierząt i zmniejszenie kosztów, które ponoszą gminy na utrzymanie schronisk.

Senat poparł ustawę o KROPiK. To ważna zmiana dla właścicieli zwierząt

Senat poparł ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów wraz z poprawkami doprecyzowującymi. Za ustawą wraz ze zmianami głosowało 56 senatorów, przeciw było 6, a 17 wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że nowe przepisy dotyczące czipowania psów i kotów są coraz bliżej wejścia w życie.

O sprawie poinformowała w serwisie X Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej. Posłanka podkreśliła, że obowiązkowe znakowanie psów i centralny rejestr zwierząt to „ważny krok” w ograniczaniu bezdomności zwierząt.

„Senat przyjął rządową ustawę o #KROPiK. Obowiązkowe znakowanie psów i centralny rejestr zwierząt to ważny krok w ograniczaniu bezdomności zwierząt” — napisała Dorota Niedziela.

— Dorota Niedziela (@DorotaNiedziela) May 7, 2026

Ustawa ma stworzyć jeden ogólnopolski system, w którym znajdą się informacje o oznakowanych psach i kotach. Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi rejestr docelowo ma objąć około 8 mln psów i 6 mln kotów, a wdrożenie nowych przepisów zostanie rozłożone na etapy.

Obowiązkowe czipowanie psów. Co się zmieni?

Najważniejsza zmiana dotyczy właścicieli psów. Ustawa wprowadza obowiązek oznakowania i rejestracji wszystkich psów, niezależnie od daty ich urodzenia. W praktyce oznacza to, że pies będzie musiał mieć wszczepiony mikroczip, a jego dane trafią do centralnego systemu.

Celem jest szybkie ustalenie właściciela zwierzęcia, jeśli pies się zgubi, zostanie porzucony albo trafi do schroniska. Dane mają pomóc nie tylko opiekunom, ale też gminom, lekarzom weterynarii, schroniskom i służbom, które zajmują się zwierzętami.

Ministerstwo Rolnictwa przekonuje, że KROPiK ma zwiększyć bezpieczeństwo zwierząt, ograniczyć bezdomność i uporządkować system opieki nad psami oraz kotami w Polsce. Resort wskazuje też, że nowe przepisy mają pomóc samorządom, które ponoszą rosnące koszty utrzymania zwierząt w schroniskach.

Co z kotami? Tu zasady będą inne

Choć najwięcej emocji budzi obowiązkowe czipowanie psów, ustawa obejmuje również koty. W ich przypadku zasady będą jednak bardziej złożone.

Obowiązek ma dotyczyć kotów posiadających właściciela, przebywających w schroniskach oraz tych, które są pod opieką organizacji zapewniających domy tymczasowe. Rady gmin będą mogły zdecydować, czy obowiązkiem znakowania i rejestracji objąć także koty wolno żyjące. Wyłączone mają być natomiast koty wolno żyjące w gospodarstwach rolnych.

To ważne rozróżnienie, bo w debacie publicznej szybko pojawiły się pytania o to, czy nowe przepisy obejmą wszystkie koty bez wyjątku. Z ustawy wynika, że w przypadku psów obowiązek ma być powszechny, natomiast przy kotach przewidziano więcej wyjątków i decyzji po stronie samorządów.

Ile zapłacą właściciele psów i kotów?

Nowe przepisy oznaczają też koszty dla właścicieli. Ministerstwo Rolnictwa wskazuje, że maksymalny koszt oznakowania i rejestracji ma wynosić 0,56 proc. przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS, czyli obecnie około 50 zł za każdą z tych czynności. Koszt ma ponosić właściciel zwierzęcia.

W przypadku zwierząt, które już mają mikroczip, nie będzie potrzeby ponownego oznakowania. Konieczna będzie jedynie rejestracja w systemie KROPiK, jeśli dotychczasowy transponder będzie możliwy do odczytania zgodnie z odpowiednimi standardami.

Przez pierwsze trzy lata ARiMR ma zapewnić bezpłatną rejestrację zwierząt oznakowanych wcześniej. Właściciele będą mogli też sprawdzać dane zwierzęcia, aktualizować część informacji oraz otrzymywać przypomnienia o szczepieniach przeciwko wściekliźnie.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Pierwotny projekt zakładał dłuższy okres przygotowania, ale w trakcie prac w Sejmie skrócono termin wejścia w życie ustawy od jej ogłoszenia z trzech do dwóch lat. Jednocześnie zachowano trzyletni okres na oznakowanie i rejestrację zwierząt urodzonych przed wejściem w życie ustawy. Według informacji PAP, w ciągu pięciu lat rejestr ma objąć całą populację psów i znaczną część populacji kotów w Polsce.

To oznacza, że właściciele zwierząt nie będą musieli działać z dnia na dzień. Zmiany mają być rozłożone w czasie, ale docelowo system ma stać się powszechnym narzędziem identyfikacji psów i kotów.

KROPiK ma ograniczyć bezdomność zwierząt

Najważniejszym argumentem zwolenników ustawy jest walka z bezdomnością zwierząt. Dziś, gdy pies lub kot trafia do schroniska bez skutecznego oznakowania, ustalenie właściciela bywa bardzo trudne. Centralny rejestr ma to zmienić.

Dzięki mikroczipowi i wpisowi do bazy łatwiej będzie odnaleźć opiekuna zagubionego zwierzęcia. System ma też utrudnić porzucanie psów i kotów bez konsekwencji. To szczególnie ważne dla gmin, które co roku wydają duże pieniądze na odławianie, utrzymanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

Dorota Niedziela we wpisie na X podziękowała osobom pracującym nad ustawą w Komisji ds. Ochrony Zwierząt, której przewodniczy. Polityczka podkreśliła, że centralny rejestr i obowiązkowe znakowanie psów to realny krok w stronę ograniczenia bezdomności.

Są też kontrowersje wokół ustawy

Choć kierunek zmian popiera wiele środowisk prozwierzęcych, sama ustawa budzi również zastrzeżenia. Podczas prac w Senacie głos zabierali przedstawiciele organizacji społecznych, samorządów i samorządu lekarzy weterynarii, którzy zgłaszali uwagi do przepisów.

Kontrowersje dotyczą m.in. kosztów, szczegółowych zasad rejestracji oraz tego, jak nowy państwowy system będzie współdziałał z istniejącymi bazami danych. Senat poparł poprawki porządkujące i doprecyzowujące, ale nie wszystkie postulaty uzyskały akceptację. Nie przeszła m.in. poprawka zwalniająca organizacje prowadzące domy tymczasowe z opłat za oznakowanie i rejestrację zwierząt.

