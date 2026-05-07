Daniel Obajtek pożegna się z immunitetem? Ruch Waldemara Żurka

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-05-07 12:05

Prokurator Generalny Waldemar Żurek zwrócił się do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego z wnioskiem o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Powodem jest podejrzenie zaniżenia dochodów w deklaracjach podatkowych, co stanowi podstawę do pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej.

Daniel Obajtek

i

Autor: Marcin Gadomski/Super Express
  • Daniel Obajtek jest podejrzewany o zaniżenie w deklaracjach podatkowych za 2020 rok przychodów i dochodów o ponad 3 miliony złotych, co miało skutkować zaniżeniem należnego podatku dochodowego i daniny solidarnościowej na łączną kwotę ponad miliona złotych. Prokuratura Generalna wskazuje na możliwość popełnienia dwóch przestępstw skarbowych.
  • Kluczowe dla śledztwa jest nieujawnienie przez Daniela Obajtka w deklaracjach podatkowych przychodu z tytułu wzrostu wartości zabytkowego dworu w Choczewie o około 3 miliony złotych (po wygaśnięciu umowy użyczenia z fundacją), a także przychodu z bezgotówkowego dofinansowania kosztów opieki medycznej przez ORLEN S.A.
  • Przedstawienie zarzutów Danielowi Obajtkowi w tej sprawie będzie możliwe dopiero po kolejnym uchyleniu jego immunitetu europosła. W przeszłości Parlament Europejski już dwukrotnie uchylał jego immunitet w innych sprawach (dotyczących umów detektywistycznych Orlenu i blokowania dystrybucji tygodnika "NIE").

Zgodnie z komunikatem Prokuratury Generalnej, Daniel Obajtek miał zaniżyć w deklaracjach podatkowych za rok 2020 wartość osiągniętych przychodów i dochodów o ponad 3 miliony złotych. Skutkiem tego miało być zaniżenie należnego podatku dochodowego oraz daniny solidarnościowej na łączną kwotę 1 miliona 89 tysięcy 395 złotych. Ustalenia te, nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie, wskazują na możliwość popełnienia dwóch przestępstw skarbowych, kwalifikowanych z art. 56 § 1 i § 2 Kodeksu karnego skarbowego. Przedstawienie zarzutów będzie możliwe po uchyleniu immunitetu europosłowi.

Przebieg kontroli i postępowania

Kontrola celno-skarbowa wobec Daniela Obajtka została wszczęta w czerwcu 2024 roku przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie. Jej celem było sprawdzenie rzetelności oświadczeń podatkowych byłego prezesa Orlenu. W październiku 2025 roku kontrola przekształciła się w postępowanie podatkowe, a w styczniu 2026 roku wszczęto śledztwo w sprawie podania nieprawdy w deklaracjach podatkowych za 2020 rok. Śledztwo to nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Nieujawnione dochody 

Śledczy przypominają, że Daniel Obajtek był właścicielem zabytkowego dworu w gminie Choczewo (woj. pomorskie). W 2018 roku nieruchomość ta została nieodpłatnie przekazana Fundacji Pomocy i Więzi Polskiej "Kresy RP". Dwór został wyremontowany na koszt fundacji, a umowa o użyczenie wygasła w 2020 roku za porozumieniem stron. Wartość nieruchomości wzrosła wówczas o około 3 miliony złotych. Jak wynika z komunikatu, ten przychód nie został uwzględniony w złożonej przez Daniela Obajtka korekcie deklaracji PIT-36 za 2020 rok ani w deklaracji DSF-1 o wysokości daniny solidarnościowej za ten sam rok. Dodatkowo, w deklaracjach za 2020 rok Daniel Obajtek nie wykazał również przychodu z tytułu bezgotówkowego dofinansowania przez ORLEN S.A. kosztów opieki medycznej.

Poseł pod lupą prokuratury! Jest wniosek o uchylenie immunitetu. Milionowe łapówki w tle!

Poprzednie uchylenia immunitetu

Parlament Europejski już dwukrotnie uchylał immunitet Daniela Obajtka. Każde uchylenie dotyczy konkretnej sprawy. Pierwsze uchylenie miało miejsce w październiku 2025 roku i dotyczyło zawarcia przez Orlen dwóch umów na usługi detektywistyczne w czasie, gdy Daniel Obajtek pełnił funkcję prezesa koncernu. Drugie uchylenie nastąpiło pod koniec kwietnia 2026 roku w sprawie dotyczącej blokowania dystrybucji tygodnika "NIE" na stacjach Orlenu. Decyzja o wycofaniu numeru tygodnika ze sprzedaży, zarzucając mu obrażanie uczuć religijnych, została podjęta przez Daniela Obajtka jako prezesa koncernu.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Waldemar Żurek:

Waldemar Żurek na przestrzeni lat. Tak zmieniał się minister sprawiedliwości
Galeria zdjęć 28
Sonda
Czy Waldemar Żurek powinien pełnić funkcję ministra sprawiedliwości?
EXB wstęp 07.05.2026
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WALDEMAR ŻUREK
DANIEL OBAJTEK