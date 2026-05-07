Czworo sędziów TK, wybranych przez Sejm, przyszło do Trybunału po decyzji ETPCz, licząc na dopuszczenie do orzekania.

Mimo zabezpieczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wiceprezes TK Bartłomiej Sochański odmówił dopuszczenia ich do obowiązków.

Spór dotyczy interpretacji decyzji ETPCz – sędziowie oczekują realnego umożliwienia pracy, kierownictwo TK uważa, że "nieprzeszkadzanie" jest wystarczające.

Sędziowie przyszli do TK po decyzji ETPCz

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego wszedł w kolejny etap. Czworo sędziów wybranych przez Sejm 13 marca 2026 roku przyszło do siedziby TK po tym, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie w ich sprawie. Chodzi o Annę Korwin-Piotrowską, Marcina Dziurdę, Krystiana Markiewicza i Macieja Taborowskiego. ETPCz wskazał, że polskie władze powinny powstrzymać się od działań utrudniających im objęcie i wykonywanie obowiązków sędziowskich.

Po wyjściu z budynku Trybunału głos zabrała Anna Korwin-Piotrowska. Jak przekazała dziennikarzom, sędziów przyjął wiceprezes TK Bartłomiej Sochański, który zastępował nieobecnego tego dnia prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

– Przyjął nas pan wiceprezes Bartłomiej Sochański w zastępstwie prezesa Bogdana Święczkowskiego, którego nie ma dzisiaj w Trybunale, ma być w poniedziałek – powiedziała Anna Korwin-Piotrowska.

„Nie mogą nas dopuścić do orzekania”

Z relacji sędzi wynika, że wiceprezes TK zapoznał się z decyzją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale nie zmieniło to stanowiska kierownictwa Trybunału. Według Anny Korwin-Piotrowskiej władze TK nadal twierdzą, że sędziowie nie mogą zostać dopuszczeni do orzekania.

– Pan wiceprezes Sochański przekazał, że zapoznał się już z decyzją, z postanowieniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale niezmienne jest stanowisko prezesa i pana wiceprezesa, że nie mogą nas dopuścić do orzekania, że nie nawiązaliśmy stosunku służbowego – mówiła Korwin-Piotrowska.

To właśnie kwestia dopuszczenia do wykonywania obowiązków jest sednem całego sporu. Sędziowie argumentują, że decyzja ETPCz oznacza konieczność usunięcia przeszkód, które uniemożliwiają im pracę w Trybunale. Kierownictwo TK interpretuje sprawę inaczej.

Spór o to, co znaczy „nie przeszkadzać”

Anna Korwin-Piotrowska relacjonowała, że wiceprezes Sochański miał odczytywać decyzję ETPCz w ten sposób, że organy państwa mają nie przeszkadzać sędziom w podejmowaniu obowiązków. Według jej relacji uznał, że właśnie tak postępuje.

– Pan prezes Sochański powiedział, że z treści tego orzeczenia wynika, że wszystkie organy mają obowiązek nieprzeszkadzania nam w tym, abyśmy podejmowali swoje obowiązki, w związku z czym właśnie to czyni, czyli nie przeszkadza – przekazała sędzia.

Sędziowie nie zgodzili się z taką interpretacją. Ich zdaniem samo „nieprzeszkadzanie” nie może oznaczać biernego stanowiska. W praktyce miałoby polegać na umożliwieniu pracy: przydzieleniu gabinetów, stworzeniu warunków organizacyjnych i dopuszczeniu do wykonywania obowiązków sędziowskich.

– Wskazaliśmy, że jest oczywiste, że z treści orzeczenia wynika, że to nieprzeszkadzanie ma polegać na tym, żeby nam przydzielono gabinety, umożliwiono wykonywanie obowiązków – mówiła Anna Korwin-Piotrowska.

Decyzja ETPCz i termin dla rządu

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie 5 maja 2026 roku. W oficjalnym komunikacie wskazano, że Polska ma zapewnić, by właściwe organy nie utrudniały skarżącym objęcia i wykonywania obowiązków sędziów Trybunału Konstytucyjnego. ETPCz zwrócił się też do polskiego rządu o przedstawienie informacji o sytuacji sędziów do 20 maja 2026 roku.

Sprawa dotyczy czterech sędziów wybranych przez Sejm w marcu. Według komunikatu ETPCz od czasu wyboru zabiegali oni o możliwość złożenia ślubowania przed prezydentem, a następnie 9 kwietnia złożyli ślubowanie m.in. przed marszałkiem Sejmu i przekazali notarialnie poświadczoną rotę ślubowania do Kancelarii Prezydenta. Mimo to nie zostali dopuszczeni do wykonywania obowiązków w TK.

Co dalej? Decyzja może zapaść w poniedziałek

Po spotkaniu z wiceprezesem TK sędziowie nie usłyszeli zgody na rozpoczęcie pracy. Anna Korwin-Piotrowska przekazała jednak, że Bartłomiej Sochański ma zapoznać się z ich pismem, a sprawa ma wrócić w poniedziałek, gdy w Trybunale pojawi się prezes Bogdan Święczkowski.

– Ostatecznie pan wiceprezes powiedział, że zapozna się z naszym pismem i w poniedziałek z panem prezesem Święczkowskim jeszcze rozważą te wszystkie nasze argumenty. Ale na chwilę obecną oświadczył, że nie ma możliwości, abyśmy podjęli swoje obowiązki – powiedziała Korwin-Piotrowska.

To oznacza, że mimo decyzji Strasburga spór o nowych sędziów TK nie został zakończony. Przeciwnie — po spotkaniu w Trybunale widać, że kluczowy konflikt dotyczy teraz tego, jak polskie instytucje mają wykonać zabezpieczenie ETPCz i czy samo niepodejmowanie działań wystarczy, by uznać, że sędziom „nie przeszkadza się” w pracy.

Spór o TK trwa. W tle jest także reakcja rządu

Decyzja ETPCz wywołała reakcję premiera Donalda Tuska, który stwierdził, że państwo ma obowiązek usunąć przeszkody uniemożliwiające sędziom orzekanie. Trybunał Konstytucyjny odpowiadał z kolei, że ETPCz nie jest organem właściwym do rozstrzygania kwestii ustroju konstytucyjnych organów państwa ani do wykonywania zadań sądu pracy.

W praktyce oznacza to dalszy pat. Sędziowie powołują się na decyzję ETPCz i domagają się realnego dopuszczenia do obowiązków. Kierownictwo TK utrzymuje, że nie ma podstaw, by ich dopuścić. Kolejny ruch może nastąpić po powrocie Bogdana Święczkowskiego do Trybunału.

