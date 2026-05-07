PILNE! Prezydent chce zorganizować referendum! Można się zdziwić, w jakiej sprawie

W opublikowanym w serwisie X nagraniu prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że w lutym 2025 r., jeszcze jako kandydat na prezydenta, podpisał porozumienie z "Solidarnością". Zadeklarował w nim, że podejmie działania hamujące negatywne skutki wynikające z polityki Europejskiego Zielonego Ładu, w tym w szczególności złoży do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie implementacji założeń polityki klimatycznej UE. - To porozumienie z "Solidarnością" nie było jedynie deklaracją. Było zobowiązaniem. Zobowiązaniem wobec Polaków. Dziś nadszedł czas, by to zobowiązanie wypełnić. (...) Dlatego, zgodnie z wcześniejszą obietnicą, podjąłem decyzję o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum – oświadczył.

- Decyzje podejmowane dziś będą miały wpływ na nasze życie przez długie lata. Dotyczy to europejskiej polityki klimatycznej, której negatywne skutki odczuwamy już teraz (...) Zielony Ład do wyższe ceny energii, spadek konkurencyjności gospodarki czy upadek produkcji rolnej - tłumaczył. Podkreślił, że zgodnie z art. 125 Konstytucji w sprawach kluczowych głos należy do narodu. - Polacy muszą mieć szansę wyrażenia zdania w sprawie konsekwencji europejskiego Zielonego Ładu (...) Demokracja nie polega na tym, że obywatele dowiadują się tylko o decyzjach, tylko że mają na nie wpływ - powiedział Nawrocki. Dodał, że "Senat stanie przed koniecznością podjęcia ważnej decyzji i będzie ona wyrazem szacunku dla głosu obywateli".

Nawrocki podkreślił, że to referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy członkostwu Polski w UE. – Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą. Jest decyzją za przyszłością, za normalnością, ale przede wszystkim jest wyrazem prawa do wolnego i suwerennego decydowania o własnym losie – argumentował.

Przekonywał przy tym, że pytanie referendalne jest "proste i uczciwe". Ma ono brzmieć następująco: "Czy jest Pan/Pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".

