Profesor Antoni Dudek bezlitośnie ocenił polską scenę polityczną, nazywając Zbigniewa Ziobrę „najszkodliwszym” i ostro krytykując Sławomira Mentzena.

Wskazał na „psucie się” ministra Żurka po jego groźbach wobec prezydenta Nawrockiego, analizując narastający kryzys w PiS i "zwrot o 180 stopni" Jarosława Kaczyńskiego.

Dowiedz się, dlaczego Ziobro w USA to „złośliwość dużego Donalda” i jakie inne szokujące kulisy polskiej polityki ujawnił profesor w swoim najnowszym programie.

Po co Polsce prezydent? Prof. Dudek wskazuje problem

Program rozpoczął się od pytania widza: „Po co nam prezydent?”. Prof. Antoni Dudek tłumaczył, że urząd prezydenta ma być symbolem jedności państwa i „pierwszym obywatelem”. Problem w tym, że w Polsce — jak zauważył — prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych, ale realna władza należy do premiera i rządu.

Zdaniem Dudka właśnie dlatego dochodzi do ciągłego „iskrzenia” między ośrodkami władzy. Historyk zwrócił uwagę, że przy bardzo wyrównanych wyborach prezydent przestaje być symbolem jedności, bo niemal połowa obywateli ma poczucie porażki.

Mentzen i Tarczyński kontra Wielka Brytania. „Ośmieszają się obaj”

Jednym z najostrzej komentowanych wątków była sprawa problemów Sławomira Mentzena i Dominika Tarczyńskiego w Wielkiej Brytanii. Prof. Dudek przyznał, że nie podoba mu się brytyjska praktyka niewpuszczania polityków o skrajnych poglądach, ale jednocześnie wskazał na paradoks.

Jest oto suwerenna Wielka Brytania, która ma określoną politykę. Można się z nią zgadzać lub nie – mówił.

Najmocniej ocenił jednak reakcje polskich polityków.

Ośmieszają się niestety obaj – stwierdził prof. Dudek. Szczególnie skrytykował Mentzena za nazwanie Wielkiej Brytanii państwem totalitarnym. – Panie Sławku, naprawdę sugerowałbym więcej wstrzemięźliwości, bo utrudnia pan sobie swoją przyszłość polityczną – dodał.

Ziobro w USA. „Duży Donald zrobił małemu Donaldowi złośliwość”

Dużo miejsca poświęcono Zbigniewowi Ziobrze, który przebywa w Stanach Zjednoczonych. Prof. Dudek ocenił, że jego pobyt w USA ma wymiar polityczny i nie służy relacjom polsko-amerykańskim.

Duży Donald zrobił małemu Donaldowi złośliwość – powiedział profesor, sugerując, że decyzja o obecności Ziobry w USA musiała zapaść bardzo wysoko.

Dudek nie krył też swojej ostrej oceny byłego ministra sprawiedliwości.

Uważam, że ten człowiek jest absolutnie najszkodliwszym ze wszystkich polityków, jakich mieliśmy w Trzeciej Rzeczypospolitej – stwierdził.

Jednocześnie historyk wskazał, że gdyby doradzał Donaldowi Tuskowi, zasugerowałby rozważenie listu żelaznego dla Ziobry. Wszystko po to, by ten wrócił do Polski i stanął przed sądem z wolnej stopy. Zdaniem Dudka dziś zamiast normalnego państwa mamy „równoległe państwa”, które nie mają ze sobą punktu styku.

Żurek grozi Trybunałem Stanu. Dudek: „Żurek chyba zaczął się psuć”

Profesor bardzo ostro skomentował wypowiedź ministra Adama Żurka, który mówił o możliwości postawienia prezydenta Karola Nawrockiego przed Trybunałem Stanu.

Żurek niestety się chyba zaczął psuć – powiedział Dudek, nawiązując do wcześniejszego filmiku Donalda Tuska o „dobrym żurku”. Historyk uznał wypowiedź ministra za kompromitującą. – Ja się czuję zażenowany tego typu pogróżkami ze strony ministra sprawiedliwości wobec prezydenta – ocenił. Dodał też, że Żurek powinien przeczytać konstytucję i sprawdzić, jakiej większości wymaga postawienie prezydenta przed Trybunałem Stanu.

PiS, kryptowaluty i Kaczyński. „Klasyczny zwrot o 180 stopni”

W programie nie zabrakło także wątku kryptowalut. Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt zakazujący obrotu kryptowalutami, choć wcześniej partia sprzeciwiała się nadmiernym regulacjom. Prof. Dudek nazwał to klasycznym zwrotem Jarosława Kaczyńskiego.

Ponieważ on w ogóle nie rozumie, co to są kryptowaluty, dla niego cały ten świat jest światem jakiegoś jednego wielkiego oszustwa. W związku z tym najlepiej tego zakazać – mówił.

Profesor wskazał, że Konfederacja bardzo celnie wykorzystała temat w swoim spocie, ale przy okazji ostrzegł przed zalewem politycznych materiałów generowanych przez sztuczną inteligencję przed wyborami.

Wojna w PiS. Morawiecki kontra Czarnek?

Jednym z najmocniejszych politycznych wątków była sytuacja wewnątrz PiS. Prof. Dudek komentował doniesienia o sporze między zwolennikami Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka.

Kryzys wewnętrzny tej partii narasta – ocenił.

Zdaniem Dudka decydujący moment może nadejść przy układaniu list wyborczych. Jeśli ludzie Morawieckiego dostaną słabe miejsca, były premier nie będzie mógł już udawać, że wszystko jest w porządku. Profesor przewiduje, że Jarosław Kaczyński może w końcu uznać Morawieckiego za „wroga wewnętrznego”.

Dawno nie było, panie prezesie, żadnego pańskiego listu do członków Prawa i Sprawiedliwości. Apeluję, niech pan wystosuje – kpił Dudek.

NATO, Trump i Chiny. Czy świat stoi przed nowym kryzysem?

W programie pojawił się też szeroki blok międzynarodowy. Prof. Dudek mówił o erozji NATO, rosnącym znaczeniu sojuszy regionalnych i potrzebie budowania alternatywnych „polis ubezpieczeniowych” dla Polski. Komentował również spotkanie Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem w Chinach.

Jego zdaniem skład amerykańskiej delegacji był bardzo wymowny.

Tam nie ma żadnych amerykańskich specjalistów od Chin, znających język mandaryński, tam są prezesi największych koncernów. Donald Trump pojechał tam reprezentować ich interesy – ocenił.

Dudek wskazywał, że kluczowym testem relacji USA–Chiny będzie sytuacja wokół Cieśniny Ormuz i wpływ konfliktu bliskowschodniego na światową gospodarkę.

CBA, służba zdrowia i państwo w rozkładzie

Profesor pochwalił decyzję Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy likwidującej CBA, choć jednocześnie mocno skrytykował sposób uzasadnienia weta. Jego zdaniem Polska potrzebuje wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej, ale zreformowanej i oczyszczonej z politycznych nadużyć.

W ostrych słowach komentował też sytuację w ochronie zdrowia i wypowiedź minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy o tym, że ludzie „cieszą się” z inwestycji.

Cały system się mimo to wali na naszych oczach – stwierdził Dudek. Porównał dokładanie pieniędzy do systemu bez reformy do „wlewania wody do dziurawego wiadra”.

Prof. Dudek o IPN i pęknięciu w koalicji

Na koniec pojawił się temat Mateusza Szpytmy i odłożonego głosowania w sprawie wyboru prezesa IPN. Dudek ocenił, że sprawa jest znacznie poważniejsza niż tylko personalna decyzja.

Według niego kandydatura Szpytmy mogła stać się pierwszym symbolicznym mostem między PSL a prawicą. To zaś mogłoby mieć poważne konsekwencje dla przyszłych układów politycznych.

Cała rozmowa prof. Antoniego Dudka z Arturem Jarąbkiem w programie „Dudek o polityce” to ostra, wielowątkowa analiza tygodnia: od Ziobry i Kaczyńskiego, przez Nawrockiego i Tuska, aż po NATO, Trumpa i Chiny. Warto obejrzeć cały odcinek, bo profesor nie tylko komentuje wydarzenia, ale pokazuje, dokąd mogą zaprowadzić Polskę obecne polityczne konflikty.