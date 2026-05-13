Karol Nawrocki wypowiedział się ws. wyjazdu Ziobry do USA. "To jest rzecz odnosząca się do prywatnego życia"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało notę dyplomatyczną do Węgier, pytając o to, czy Zbigniew Ziobro posiadał węgierski dokument podróży, który umożliwił mu wjazd do USA.

Podczas szczytu w Rumunii prezydent Karol Nawrocki został zapytany o kwestię byłego ministra. Odnosząc się do doniesień o podróży Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, Karol Nawrocki stwierdził, że jest to "pewien problem", z którym nie powinno się zagłębiać w towarzystwie gości zagranicznych. Podkreślił, że takie tematy stanowią "trwogę, którą pewnie znają także prezydenci innych państw", ponieważ odwracają uwagę od poważnych spraw jak bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Zaznaczył, że "inni zajmują się wizą dla prywatnego człowieka, który wyjechał, wypełniając formularz i znalazł się w Stanach Zjednoczonych".

- Inni zajmują się wizą dla prywatnego człowieka, który wyjechał, wypełniając formularz i znalazł się w Stanach Zjednoczonych - mówił. - Uznaję, że to jest rzecz naprawdę odnosząca się do prywatnego życia i wypełnienia formularza wizowego przez byłego ministra sprawiedliwości. Ja sobie nie wyobrażam, że to w jakikolwiek sposób mogło wpłynąć na relacje polsko-amerykańskie. Zarówno ja, jak i prezydent Donald Trump jesteśmy poważnymi przywódcami swoich państw i wiemy, co jest ważne. Ważne są kwestie militarne, wojskowe, kwestie bezpieczeństwa, grupa G20 - dodał.

Sam Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, potwierdził swoją obecność w Waszyngtonie. W rozmowie z Telewizją Republika poinformował, że przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie ma pełnić funkcję korespondenta stacji należącej do Tomasza Sakiewicza.

Reakcja Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Do sprawy odniósł się również szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski. Zapowiedział, że osoby, które uciekają przed odpowiedzialnością w końcu staną przed polskimi organami ścigania i sądem.

- Prędzej czy później trafią panowie przed oblicze polskiego prokuratora i polskiego sędziego, który wyda, mam nadzieję, sprawiedliwy wyrok - ocenił

Rzecznik MSZ, Maciej Wewiór, poinformował wcześniej o wysłaniu noty dyplomatycznej do rządu węgierskiego. Nota dotyczyła Zbigniewa Ziobry.

- Poprosiliśmy stronę węgierską o wskazanie, czy były minister Ziobro posiadał - a jeśli tak, to jakiego typu - węgierski dokument podróży, który umożliwiłby mu opuszczenie terytorium Węgier, przekroczenie granicy i wjazd do USA - przekazał.

