Szczyt B9 odbędzie się w Polsce

Warszawa stanie się gospodarzem jednego z najważniejszych spotkań państw wschodniej flanki NATO. Podczas konferencji prasowej po zakończeniu obrad Bukareszteńskiej Dziewiątki Karol Nawrocki poinformował, że przyszłoroczny szczyt B9 odbędzie się właśnie w Polsce.

Jak podkreślił prezydent, decyzja została podjęta jednogłośnie przez wszystkie państwa uczestniczące w inicjatywie. W spotkaniu brali udział przedstawiciele krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz partnerzy z państw nordyckich i Stanów Zjednoczonych.

– Z radością oświadczam, że jednogłośnie, bez głosu sprzeciwu, uznaliśmy, że kolejny szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki odbędzie się w Warszawie. Już dzisiaj wszystkich zapraszam – powiedział Karol Nawrocki podczas wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO oraz prezydentem Rumunii.

Warto przypomnieć, że Szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki to jedno z najważniejszych forów współpracy państw znajdujących się na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Inicjatywa skupia kraje szczególnie zaangażowane w kwestie bezpieczeństwa regionu oraz wzmacniania współpracy militarnej w obliczu rosyjskiej agresji i niestabilnej sytuacji geopolitycznej w Europie.

Organizacja przyszłorocznego spotkania w Warszawie ma podkreślać rosnącą rolę Polski w dyskusji o bezpieczeństwie europejskim i polityce NATO. Według uczestników szczytu wschodnia flanka Sojuszu przestała być jedynie peryferyjnym obszarem NATO, a stała się kluczowym elementem systemu bezpieczeństwa całej Europy.

– W sprawach bezpieczeństwa potrafimy mówić jednym głosem dla bezpieczeństwa naszych narodów i całej Europy. Wschodnia flanka NATO nie jest dziś wyłącznie peryferium sojuszu — jest dziś jego strategicznym centrum odpowiedzialności – zaznaczył prezydent Polski.

Mocne słowa o Rosji i relacjach z USA

W swoim wystąpieniu Karol Nawrocki odniósł się również do zagrożeń wynikających z działań Federacji Rosyjskiej. Podkreślił znaczenie utrzymania silnych relacji transatlantyckich oraz współpracy Europy ze Stanami Zjednoczonymi.

– Rozbijanie relacji transatlantyckich, rozbijanie relacji państw europejskich ze Stanami Zjednoczonymi jest w interesie Federacji Rosyjskiej. Wszyscy powinniśmy mieć tego głęboką świadomość – mówił.

Do decyzji o organizacji szczytu w Warszawie odniósł się także szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz. Jak podkreślił, kandydatura Polski została poparta nie tylko przez państwa B9, ale także przez partnerów uczestniczących w rozmowach.

Wśród krajów wspierających organizację szczytu w Warszawie znalazły się między innymi Rumunia, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry i Bułgaria, a także Finlandia, Norwegia, Szwecja, Dania, Islandia oraz Stany Zjednoczone.

Wspólna deklaracja państw B9

Podczas obrad przyjęto również wspólną deklarację dotyczącą bezpieczeństwa regionu i działań Rosji. Przywódcy państw Bukareszteńskiej Dziewiątki oraz państw nordyckich podkreślili, że naruszenia przestrzeni powietrznej i działania hybrydowe prowadzone przez Rosję pokazują konieczność dalszego wzmacniania wschodniej flanki NATO.

W dokumencie potępiono m.in. akty sabotażu, cyberataki oraz inne działania destabilizujące prowadzone przeciwko państwom sojuszniczym i partnerskim.

Sygnatariusze deklaracji zaznaczyli również, że Rosja pozostaje najpoważniejszym i najbardziej bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa państw NATO w długoterminowej perspektywie.