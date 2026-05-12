Żołnierze USA w Polsce? Nawrocki: Jesteśmy gotowi ich przyjąć

Polska zdecydowanie deklaruje gotowość przyjęcia amerykańskich żołnierzy, by umocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO w obliczu globalnych wyzwań.

Karol Nawrocki osobiście przekazał Donaldowi Trumpowi, że nasz kraj jest w pełni przygotowany na przyjęcie wojsk USA, jeśli zapadnie decyzja o ich relokacji.

Nawrocki o żołnierzach USA. Padła deklaracja wobec Trumpa

Karol Nawrocki odniósł się do kwestii obecności amerykańskich żołnierzy w Europie. W udostępnionym przez Kancelarię Prezydenta RP fragmencie wypowiedzi mocno wybrzmiał jeden wątek: Polska, ze względu na swoje położenie i bezpieczeństwo regionu, ma być gotowa na przyjęcie wojsk USA, jeśli taka decyzja zostanie podjęta przez stronę amerykańską.

— Powinniśmy, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo naszego regionu, a ja biorąc pod uwagę bezpieczeństwo Polski, doprowadzić do sytuacji, w której ci żołnierze po prostu zostaną w Europie — mówił Nawrocki.

To wypowiedź, która wpisuje się w szerszą debatę o bezpieczeństwie Europy, obecności wojsk USA na kontynencie oraz roli Polski jako państwa położonego na wschodniej flance NATO.

„Jesteśmy w Polsce gotowi”. Mocne słowa Nawrockiego

Najważniejsza deklaracja padła jednak w odniesieniu do samej Polski. Nawrocki ujawnił, że temat żołnierzy USA poruszył podczas rozmowy z Donaldem Trumpem.

— 3 maja rozmawiałem z panem prezydentem Donaldem Trumpem i wspomniałem panu prezydentowi, że jeśli taką decyzję podejmie, to jesteśmy w Polsce gotowi do tego, aby przyjąć żołnierzy amerykańskich — powiedział.

To właśnie ten fragment może stać się politycznie najgłośniejszy. Nawrocki nie mówi jedynie o ogólnym poparciu dla obecności wojsk USA w Europie, ale wskazuje wprost, że Polska mogłaby być gotowa przyjąć amerykańskich żołnierzy, gdyby zapadła taka decyzja.

Bezpieczeństwo Polski i wschodniej flanki NATO

W wypowiedzi pojawia się także szerszy kontekst regionalny. Nawrocki podkreślił, że podobne stanowisko mają podzielać inni liderzy w Unii Europejskiej, zwłaszcza przedstawiciele państw wschodniej flanki NATO.

— Podobną opinię ma wielu liderów w Unii Europejskiej, a szczególnie ze wschodniej flanki NATO — zaznaczył.

W praktyce oznacza to, że sprawa obecności wojsk amerykańskich nie jest przedstawiana wyłącznie jako kwestia relacji Polska–USA. Nawrocki pokazuje ją jako element bezpieczeństwa całego regionu, szczególnie państw najbardziej narażonych na presję ze Wschodu.

Żołnierze USA w Polsce. Temat wraca w nowym kontekście

Deklaracja Nawrockiego może wywołać szeroką dyskusję polityczną, bo dotyczy jednego z najważniejszych tematów bezpieczeństwa: czy i w jakim zakresie amerykańscy żołnierze powinni pozostać w Europie oraz czy Polska powinna być gotowa na ich przyjęcie.

Z wypowiedzi wynika jasno, że Nawrocki opowiada się za utrzymaniem obecności wojsk USA na kontynencie. Argumentuje to bezpieczeństwem Polski i regionu. W jego narracji obecność amerykańskich żołnierzy ma być jednym z elementów odstraszania i wzmacniania wschodniej flanki NATO.

Najmocniej brzmi jednak jedno zdanie: „jesteśmy w Polsce gotowi do tego, aby przyjąć żołnierzy amerykańskich”. To deklaracja, która może stać się jednym z głównych tematów politycznej debaty o bezpieczeństwie Polski.

Jesteśmy gotowi przyjąć amerykańskich żołnierzy - Prezydent RP @NawrockiKn. pic.twitter.com/9IOrLYkkrw— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) May 12, 2026

