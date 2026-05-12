Chorosińska napisała to po śmierci Celińskiej. „Żegnamy katoliczkę”

Polska kultura żegna Stanisławę Celińską, wybitną aktorkę i wokalistkę, która zmarła w wieku 79 lat, pozostawiając po sobie niezatarte ślady.

Dominika Chorosińska w poruszającym pożegnaniu podkreśliła nie tylko jej artystyczny dorobek, ale także głęboką wiarę, nazywając ją "aktorką, piosenkarką, katoliczką".

Nie żyje Stanisława Celińska, jedna z najbardziej charakterystycznych i cenionych polskich aktorek. Artystka miała 79 lat. Informację o jej śmierci potwierdził menedżer i współpracownik artystyczny Maciej Muraszko. Celińska przez dekady była obecna w teatrze, filmie, serialach i muzyce, a jej głos, osobowość i sceniczna prawda sprawiały, że trudno było pomylić ją z kimkolwiek innym.

Po informacji o śmierci aktorki w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się pożegnania. Głos zabrała m.in. Dominika Chorosińska, która opublikowała czarno-białe zdjęcie aktorki i napisała kilka niezwykle osobistych zdań. W jej wpisie mocno wybrzmiał nie tylko żal po odejściu artystki, ale też podziw dla jej duchowej drogi.

Chorosińska rozpoczęła swój wpis od słów, które od razu przyciągają uwagę:

„Żegnamy dzisiaj Panią Stanisławę Celińską. Żegnamy aktorkę, żegnamy piosenkarkę, żegnamy katoliczkę, żegnamy wspaniałą osobowość” — napisała.

Dalej przypomniała, że Stanisława Celińska była osobą głęboko wierzącą i w wywiadach otwarcie mówiła o swojej relacji z Bogiem. Chorosińska zwróciła uwagę, że wiara miała dla artystki szczególne znaczenie w najtrudniejszych momentach życia. Wspomniała również o duchowej przemianie Celińskiej i jej walce o wyjście z uzależnienia.

„Jej życiową dewizą stały się słowa: Jezu, ufam Tobie” — podkreśliła Chorosińska.

„Pokój Jej duszy”. Poruszające słowa po śmierci Stanisławy Celińskiej

We wpisie pojawiło się także nawiązanie do twórczości artystki. Chorosińska przypomniała, że Stanisława Celińska traktowała swoje późniejsze płyty i piosenki jako formę dziękczynienia oraz modlitwy. Wspomniała m.in. utwór „Najwyższy jako Adresacie”, wskazując, że dla Celińskiej sztuka była czymś więcej niż tylko scenicznym występem.

Stanisława Celińska pozostawiła po sobie ogromny dorobek artystyczny. Była aktorką teatralną, filmową i wokalistką, nagradzaną oraz kochaną przez publiczność za autentyczność, charyzmę i niezwykłą sceniczną obecność. Jej odejście to wielka strata dla polskiej kultury.

