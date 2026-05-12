Stanisława Celińska nie żyje. Tak żegnają ją politycy

Polska żegna Stanisławę Celińską, wybitną aktorkę i wokalistkę, której śmierć w wieku 79 lat poruszyła całą Polskę.

Czołowi politycy, w tym Minister Kultury i Wicepremier, składają hołd artystce, wspominając jej niezapomniane role i niezwykłą charyzmę sceniczną.

Politycy żegnają Stanisławę Celińską

Wiadomość o śmierci Stanisławy Celińskiej poruszyła nie tylko świat kultury, ale też przedstawicieli życia publicznego. Aktorka, znana z niezapomnianych ról filmowych, teatralnych i telewizyjnych, a w ostatnich latach także z przejmujących występów muzycznych, była jedną z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej sceny. Informację o jej śmierci potwierdził menadżer artystki Maciej Muraszko. Celińska miała 79 lat.

Do odejścia artystki odniosła się ministra kultury Marta Cienkowska. We wpisie podkreśliła, że z „ogromnym smutkiem i żalem” przyjęła wiadomość o śmierci Stanisławy Celińskiej. Nazwała ją wybitną aktorką teatralną i filmową, uwielbianą przez pokolenia pieśniarką oraz artystką „o niezwykłej charyzmie, prawdzie i wielkim sercu”.

„Na scenie i przed kamerą potrafiła zagrać absolutnie wszystko”

Marta Cienkowska przypomniała najważniejsze role Stanisławy Celińskiej. Wymieniła m.in. filmy Andrzeja Wajdy, takie jak „Krajobraz po bitwie”, „Panny z Wilka” i „Katyń”, a także kultową kreację nauczycielki Lewickiej w serialu „Alternatywy 4”. Wspomniała również o jej deskach teatralnych i głośnych spektaklach Krzysztofa Warlikowskiego.

„W ostatnich latach Stanisława Celińska zachwycała nas również swoim głębokim, ciepłym głosem” — napisała ministra kultury. Przypomniała też, że artystka została uhonorowana Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Kosiniak-Kamysz: „Głos, który wzruszał i podnosił na duchu”

Stanisławę Celińską pożegnał także Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier i szef MON napisał, że była „wybitną aktorką i wokalistką o niezwykłym talencie i charyzmatycznej osobowości”. Przypomniał również, że dwukrotnie została uhonorowana Orłem, czyli nagrodą Polskiej Akademii Filmowej.

„Dziękujemy za wielką sztukę, za głos, który wzruszał i podnosił na duchu. Spoczywaj w pokoju!” — napisał Kosiniak-Kamysz.

Krótki wpis zamieściła także Barbara Zdrojewska. „Nie żyje pani Stanisława Celińska” — napisała, dodając czarne serce. W mediach społecznościowych pojawiają się kolejne pożegnania artystki, której role i piosenki przez lata towarzyszyły wielu pokoleniom widzów.

Nie żyje pani Stanisława Celińska.🖤 — Barbara Zdrojewska (@BZdrojewska) May 12, 2026

Z głębokim smutkiem żegnamy Stanisławę Celińską. Wybitna aktorka i wokalistka o niezwykłym talencie i charyzmatycznej osobowości. Dwukrotnie nagrodzona „Orłem" - najbardziej prestiżowym wyróżnieniem branży filmowej. Jej role w teatrze, filmach i na scenie muzycznej na zawsze… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 12, 2026

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęłam wiadomość o odejściu Stanisławy Celińskiej. Wybitnej aktorki teatralnej i filmowej, uwielbianej przez pokolenia pieśniarki, artystki o niezwykłej charyzmie, prawdzie i wielkim sercu.Na scenie i przed kamerą potrafiła zagrać absolutnie… — Marta Cienkowska (@MartaCienkowska) May 12, 2026

