Stanisława Celińska nie żyje. Tak żegnają ją politycy

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-05-12 17:23

Nie żyje Stanisława Celińska. Wybitna aktorka teatralna i filmowa oraz uwielbiana wokalistka zmarła w wieku 79 lat. Po informacji o jej odejściu w mediach społecznościowych pojawiły się poruszające pożegnania. Głos zabrali m.in. ministra kultury Marta Cienkowska, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałkini Senatu Barbara Zdrojewska oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Stanisława Celińska
Stanisława Celińska z rodziną Stanisława Celińska z rodziną Stanisława Celińska Stanisława Celińska
Galeria zdjęć 14
  • Polska żegna Stanisławę Celińską, wybitną aktorkę i wokalistkę, której śmierć w wieku 79 lat poruszyła całą Polskę.
  • Czołowi politycy, w tym Minister Kultury i Wicepremier, składają hołd artystce, wspominając jej niezapomniane role i niezwykłą charyzmę sceniczną.
  • Sprawdź, jakie konkretne słowa padły z ust najważniejszych osób w państwie i dlaczego jej głos "wzruszał i podnosił na duchu".

Politycy żegnają Stanisławę Celińską

Wiadomość o śmierci Stanisławy Celińskiej poruszyła nie tylko świat kultury, ale też przedstawicieli życia publicznego. Aktorka, znana z niezapomnianych ról filmowych, teatralnych i telewizyjnych, a w ostatnich latach także z przejmujących występów muzycznych, była jedną z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej sceny. Informację o jej śmierci potwierdził menadżer artystki Maciej Muraszko. Celińska miała 79 lat.

Do odejścia artystki odniosła się ministra kultury Marta Cienkowska. We wpisie podkreśliła, że z „ogromnym smutkiem i żalem” przyjęła wiadomość o śmierci Stanisławy Celińskiej. Nazwała ją wybitną aktorką teatralną i filmową, uwielbianą przez pokolenia pieśniarką oraz artystką „o niezwykłej charyzmie, prawdzie i wielkim sercu”.

„Na scenie i przed kamerą potrafiła zagrać absolutnie wszystko”

Marta Cienkowska przypomniała najważniejsze role Stanisławy Celińskiej. Wymieniła m.in. filmy Andrzeja Wajdy, takie jak „Krajobraz po bitwie”, „Panny z Wilka” i „Katyń”, a także kultową kreację nauczycielki Lewickiej w serialu „Alternatywy 4”. Wspomniała również o jej deskach teatralnych i głośnych spektaklach Krzysztofa Warlikowskiego.

Małżeństwa jednopłciowe będą uznawane w Polsce? Padła ważna deklaracja rządu

„W ostatnich latach Stanisława Celińska zachwycała nas również swoim głębokim, ciepłym głosem” — napisała ministra kultury. Przypomniała też, że artystka została uhonorowana Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Kosiniak-Kamysz: „Głos, który wzruszał i podnosił na duchu”

Stanisławę Celińską pożegnał także Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier i szef MON napisał, że była „wybitną aktorką i wokalistką o niezwykłym talencie i charyzmatycznej osobowości”. Przypomniał również, że dwukrotnie została uhonorowana Orłem, czyli nagrodą Polskiej Akademii Filmowej.

„Dziękujemy za wielką sztukę, za głos, który wzruszał i podnosił na duchu. Spoczywaj w pokoju!” — napisał Kosiniak-Kamysz.

Krótki wpis zamieściła także Barbara Zdrojewska. „Nie żyje pani Stanisława Celińska” — napisała, dodając czarne serce. W mediach społecznościowych pojawiają się kolejne pożegnania artystki, której role i piosenki przez lata towarzyszyły wielu pokoleniom widzów.

Poniżej galeria zdjęć: Dramatyczne wieści ze szpitala. Odeszła Stanisława Celińska

Polityka SE Google News
Stanisława Celińska nie żyje
Galeria zdjęć 22
Express Biedrzyckiej - DOROŻAŁA
Sonda
Którą rolę Stanisławy Celińskiej zapamiętasz najbardziej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLITYCY
NIE ŻYJE
STANISŁAWA CELIŃSKA