Groza! W przesyłce do Jacka Kurskiego były ludzkie zęby i kości. To mrozi krew w żyłach

Prezydent ma powody do uśmiechu

Michał Wójcik gościł w TVN24, gdzie mówił o dalszych losach koalicji rządzącej oraz ustawy nowelizującej działanie Sądu Najwyższego. Prawo zaproponowane przez premiera Mateusza Morawieckiego (54 l.) w zeszłym tygodniu ma odblokować środki z Krajowego Planu Odbudowy, na które Polska czeka już kilkanaście miesięcy. Wspomniana ustawa wywołała jednak stanowczy sprzeciw środowiska zebranego wokoło ministra sprawiedliwości.

Solidarna Polska pójdzie własną drogą? Michał Wójcik: "Nie ma żadnych przesłanek"

Jednym z pytań, które zadano Michałowi Wójcikowi w TVN24 była kwestia opuszczenia Zjednoczonej Prawicy. Co takiego musiałoby się stać? Ziobrysta szybko zaznaczył, że obecnie nie ma ku temu przesłanek, a stanowczy sprzeciw wobec ustawy o SN jest wynikiem tego, że Solidarna Polska na piedestale stawia kwestie dotyczące suwerenności. - Nie ma żadnych przesłanek dzisiaj, żebyśmy opuścili, natomiast jesteśmy ugrupowaniem, które na pierwszy plan stawia kwestie suwerenności i to jest dla nas zawsze czerwona linia przy każdej dyskusji - podkreślił polityk.

W trakcie rozmowy w TVN24 Michał Wójcik został skonfrontowany ze słowami innego członka Solidarnej Polski, Michała Wosia (31 l.), który mówił o scenariuszach "oznaczających koniec Zjednoczonej Prawicy". - Ja powiedziałem to samo, tylko nieco inaczej, że jest pewna czerwona linia dla Solidarnej Polski i to jest kwestia suwerenności - zaznaczył Wójcik.

Chaos, anarchia i scenariusz upadku Zjednoczonej Prawicy, który "byłby pisany"

Czy przekroczeniem czerwonej linii byłoby przyjęcie nowelizacji? - Uważam, że to jest chaos, anarchia, destrukcja państwa i to jest przekroczenie czerwonej linii - odparł polityk. Czy jednak oznaczałoby to wyjście Solidarnej Polski z koalicji z PiS i upadek Zjednoczonej Prawicy? Minister nie odpowiedział wprost, ale wyraźnie podkreślił, że taka opcja leży na stole. - Zapewne taki scenariusz byłby pisany - podsumował Michał Wójcik, ale dodał, że na szczęście ustawa koniec końców została zablokowana.

- Na szczęście została zablokowana i dzisiaj niemal cała scena polityczna mówi językiem ministra Zbigniewa Ziobry - podkreślił Wójcik.

Poniżej galeria, w której możecie zobaczyć jak przez lata zmieniał się Zbigniew Ziobro

Sonda Uważasz, że sojusz Konfederacji z Solidarną Polską jest możliwy? Tak, wszystko może się zdarzyć Wykluczone! Trudno powiedzieć