Najnowszy sondaż! Minimalna przewaga PiS, kapitalny wynik Lewicy!

Zapytaliśmy Polaków, na kogo zagłosowaliby, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę. Okazuje się, że Jarosław Kaczyński (73l.) nie może spać spokojnie, bo Donald Tusk (65l.) coraz bardziej depcze mu po piętach. Przewaga PiS nad Koalicją Obywatelską wynosi już zaledwie 1,25 pkt. procentowego! Zjednoczona Prawica (czyli PiS razem z Solidarną Polską) może liczyć na 31,16 proc. poparcia, a Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Zieloni) na 29,95 proc.

Kapitalny wynik Lewicy

Największą sensacją jest jednak świetny wynik Lewicy (SLD, Wiosna, Razem), która dogania partię Szymona Hołowni! Chęć głosowania na Lewicę wyraziło 12,08 proc. badanych. Na Polskę 2050 Szymona Hołowni chce głosować 12,09 proc. Polaków.

- Cieszy mnie tak stabilny wynik Lewicy, która już w kolejnym sondażu ma powyżej 10 proc. Trzeba być jednak rozważnym i romantycznym i zachować pokorę. Dziękując więc za to poparcie, obiecuję dalszą ciężką pracę – komentuje Włodzimierz Czarzasty, lider Lewicy. Czy dobry wynik Lewicy zmienia coś w opozycyjnych negocjacjach na temat kształtu list wyborczych? - Jeśli opozycja nie zgłupieje, nie pokłóci się, jeśli każdy z liderów schowa swoje ego do kieszeni i cofnie się o krok, a wierzę, że to się uda, to dobrze to wróży demokracji – dodaje Czarzasty.

Minimalna różnica między PiS i PO

Jak w sondażu wypadły pozostałe partie? W parlamencie oprócz już wymienionych znalazłyby się jeszcze tylko dwa ugrupowania. To Konfederacja z wynikiem 7,90 proc. oraz PSL, które może liczyć na 5,21 proc. Ugrupowanie Pawła Kukiza znalazło się pod progiem wyborczym z wynikiem 1,02 proc. Jeszcze gorzej wypadło Porozumienie Jarosława Gowina z poparciem 0,13 proc.

- Topniejąca różnica między dwiema największymi partiami pokazuje, że po pierwsze wyborcy opozycji patrzą na Donalda Tuska coraz przychylniejszym okiem, a po drugie, że u wyborców PiS widać zniechęcenie, związane z drożyzną, inflacją i stanem portfeli. Do tego dochodzi brak pieniędzy z KPO, za co wyborcy obarczają odpowiedzialnością rząd – komentuje dr Bartosz Rydliński, politolog z UKSW i Centrum Daszyńskiego. Dobre wyniki Lewicy to jego zdaniem efekt kilku rzeczy: letniego objazdu po Polsce, większego akcentowania spraw społecznych, ale i zmiany nastawienia wobec wspólnej listy z Platformą.

Walka Lewicy i Hołowni

- Walka Lewicy z Hołownią o bycie drugą siłą na opozycji jest istotna, bo daje możliwość obsady większej liczby stanowisk w przypadku tworzenia rządu po wyborach i o to także dziś idzie gra – komentuje ekspert. - Lewica jest instytucjonalnie silniejsza, ma więcej rozpoznawalnych twarzy. To jej przewaga – dodaje.

W porównaniu z poprzednim sondażem Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” z końca listopada obie największe partie zanotowały lekki spadek. Zjednoczona Prawica w listopadzie mogła liczyć na 32,51 proc. poparcia, a Koalicja Obywatelska na 30,45 proc. Wzrost zanotowała Lewica, która wówczas miała 10,84 proc. oraz Polska 2050, którą miesiąc temu popierało 11,56 proc. Co ciekawe, PSL w sondażu sprzed miesiąca było pod progiem wyborczym z wynikiem 3,87 proc.

