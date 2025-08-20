PILNY komunikat Sztabu Generalnego. "Wzmożony ruch pojazdów wojskowych"

Pilny komunikat Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Od teraz do końca września na niemal wszystkich drogach w Polsce trzeba będzie się liczyć ze wzmożonym ruchem pojazdów wojskowych. Co się dzieje? "Wzmożony ruch kolumn wojskowych związany jest z serią ćwiczeń Żelazny Obrońca, które w najbliższych tygodniach będą odbywać się m.in. na poligonach w całym kraju". SGWP poinformował, że "pojazdy wojskowe będą przemieszczać się niemal we wszystkich województwach, na autostradach, drogach ekspresowych i krajowych. Przejazdy kolumn będą także elementem szkolenia".

Sztab Generalny apeluje do kierowców. Mówi, co jest dozwolone, a co nie

Sztab zapewnił jednocześnie, że przemieszczanie się wojskowych kolumn jest koordynowane tak, aby minimalizować utrudnienia w ruchu drogowym - "kolumny są eskortowane przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu, we współpracy z policją i władzami lokalnymi". Zgodnie z zasadami organizacji kolumn wojskowych, mogą one liczyć maksymalnie 20 pojazdów, a odległość między poszczególnymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 metrów. Kolumnę liczącą 6 albo więcej pojazdów rozpoczyna i kończy pojazd z pomarańczową tablicą z piktogramem 3 ciężarówek. Pojazdy w kolumnie mają ponadto widoczne chorągiewki: niebieską na pierwszym pojeździe i zieloną na ostatnim, wszystkie mają także włączone światła mijania lub drogowe.

Sztab przypomina, że "kolumny stosują się do przepisów ruchu drogowego, z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych - Żandarmerii Wojskowej lub pododdziałów regulacji ruchu". "Wyprzedzanie kolumn jest dozwolone, ale manewr musi być nieprzerwany, a wjeżdżanie między pojazdy zabronione". Wojsko apeluje do kierowców o szczególną ostrożność, stosowanie się do poleceń osób zabezpieczających przejazd oraz zadbanie o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu. Ponadto, jak podkreślono, nie należy publikować zdjęć, lokalizacji, dat ani godzin przejazdów kolumn, jak również danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.

"Ćwiczenia nie są wymierzone przeciwko żadnemu państwu"

W ćwiczeniach Żelazny Obrońca weźmie udział 34 tys. żołnierzy polskich i sojuszniczych, wyposażonych w ponad 600 sztuk sprzętu ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Ćwiczenia te będą największym tegorocznym wyzwaniem szkoleniowym dla polskiego wojska. Sztab Generalny podaje, że będą one prowadzone m.in. na poligonach w Orzyszu (woj. warmińsko-mazurskie), Nowej Dębie (woj. podkarpackie) i Ustce (woj. pomorskie), a także w tzw. terenie przygodnym, poza poligonami. Ćwiczenia były w ostatnich miesiącach wskazywane jako reakcja Polski na zaplanowane na wrzesień na terenie Białorusi ćwiczenia Zapad-2025, w których udział ma wziąć nawet 150 tys. białoruskich i rosyjskich żołnierzy. W lipcowym komunikacie Sztab Generalny WP zapewnił, że te ćwiczenia nie są wymierzone przeciwko żadnemu państwu. "Ich celem jest pokazanie jedności, profesjonalizmu oraz konsekwentnego zwiększania zdolności bojowych sojuszników NATO. To także dowód na to, że Siły Zbrojne RP przechodzą dynamiczną transformację, zwiększają swój potencjał obronny i stanowią kluczowy element systemu bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej".