Rozmowy Trump–Zełenski–Putin w Budapeszcie? Ostra krytyka Tuska

Tusk o „pechowej” stolicy

Premier w swoim wpisie w mediach społecznościowych nawiązał do Memorandum Budapeszteńskiego z 1994 roku, które miało zagwarantować Ukrainie integralność terytorialną w zamian za rezygnację z broni nuklearnej.

– Budapeszt? Może nie wszyscy to pamiętają, ale już w 1994 roku Ukraina otrzymała zapewnienia o integralności terytorialnej od USA, Rosji i Wielkiej Brytanii. W Budapeszcie. Może jestem przesądny, ale tym razem spróbowałbym znaleźć inne miejsce – napisał Tusk.

Budapest? Not everyone may remember this, but in 1994 Ukraine already got assurances of territorial integrity from the US, Russia and the UK. In Budapest. Maybe I’m superstitious, but this time I would try to find another place.— Donald Tusk (@donaldtusk) August 20, 2025

Memorandum, które Rosja złamała

Porozumienie z 1994 roku miało być jednym z fundamentów bezpieczeństwa Ukrainy po upadku ZSRR. W praktyce okazało się jednak pustą obietnicą, w 2014 roku Rosja zaanektowała Krym, a w 2022 rozpoczęła pełnoskalową inwazję.

Słowa Tuska można więc odczytywać jako ostrzeżenie: Budapeszt symbolizuje złamane gwarancje i niewywiązanie się Rosji z zobowiązań.

Rozmowy w cieniu wojny

Media informują, że były prezydent USA Donald Trump rozważa spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem w stolicy Węgier. Gdyby do niego doszło, byłby to pierwszy od lat bezpośredni dialog Kijowa z Moskwą przy udziale amerykańskiego przywódcy.

Nie bez znaczenia jest też rola Viktora Orbána, który od miesięcy balansuje pomiędzy lojalnością wobec NATO i UE a bliskimi kontaktami z Kremlem.

Symbolika miejsca kluczowa?

Donald Tusk jasno sugeruje, że miejsce rozmów ma znaczenie. Dla Kijowa i Zachodu Budapeszt może kojarzyć się z bolesnym przypomnieniem, że gwarancje bezpieczeństwa nie powstrzymały rosyjskiej agresji.

Dlatego premier sugeruje, że ewentualne spotkanie powinno odbyć się gdzie indziej w miejscu, które nie niesie takiego historycznego obciążenia.

Słowa Donalda Tuska pokazują, że w dyplomacji liczy się nie tylko treść rozmów, ale i symbolika miejsca. Budapeszt, miasto złamanych obietnic z 1994 roku dla wielu wciąż pozostaje symbolem zdradzonych gwarancji bezpieczeństwa Ukrainy. Dlatego premier wprost sugeruje, że jeśli ma dojść do spotkania Trumpa, Zełenskiego i Putina, trzeba wybrać inną scenę, by nie powtarzać błędów historii.

