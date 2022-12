Groza! W przesyłce do Jacka Kurskiego były ludzkie zęby i kości. To mrozi krew w żyłach

Prezydent ma powody do uśmiechu

Przerażająca przesyłka do Jacka Kurskiego. W środku zęby i fragmenty kości

Do domu Jacka Kurskiego i jego żony Joanny w poniedziałek (19 grudnia) przyjechała policja z pirotechnikami, ponieważ niania opiekująca się ich córką odebrała podejrzaną paczkę. Po sprawdzeniu przesyłki, okazało się, że alarm można odwołać – w pudełku nie było niebezpiecznych substancji. Trudno się dziwić ostrożności rodziny Kurskich i jej obawom o bezpieczeństwo, ponieważ były szef TVP otrzymywał w przeszłości pogróżki pod swoim adresem. - Kiedy Jacek był prezesem TVP, do siedziby telewizji ktoś przysłał zaadresowaną na niego paczkę, w której były ludzie zęby i fragmenty kości – opowiada nam osoba zaprzyjaźniona z Jackiem Kurskim. - To było przerażające, bo wydarzyło się w okresie, kiedy Joanna była w ciąży – dodaje nasz informator. Przypominamy, że szczęśliwe rozwiązanie nastąpiło w marcu 2021 r. Wówczas na świat przyszła Anna Klara Teodora.

Odwołanie Jacka Kurskiego. Już nie jest szefem TVP

Jacek Kurski przestał pełnić funkcję prezesa Telewizji Polskiej we wrześniu 2022 r. Rada Mediów Narodowych odwołała go ze stanowiska. Na stanowisko szefa TVP powołano Mateusza Matyszkowicza, ówczesnego członka zarządu publicznej telewizji. Od tamtej pory pojawiały się plotki o możliwym objęciu przez Jacka Kurskiego teki ministra w rządzie PiS. Tak się nie stało. Sam Kurski poinformował, że został Alternate Executive Director w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie. Otrzymał to stanowisko z rekomendacji Narodowego Banku Polskiego.